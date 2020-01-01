جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2020 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2020 في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تختتم اليوم مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، والتي شهدت مفاجأة قوية بالأمس هي فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي في ديربي مانشستر، وسيكون الختام اليوم بين ليستر سيتي وأستون فيلا وصيف كأس كاراباو هذا الموسم.

حالة من الهرج والمرج تعيشها الكرة الإيطالية هذه الأيام بعد اكتشاف فيروس كورونا في البلاد، لكن هذا لم يمنع استمرار مباريات الدوري الإيطالي رغم تأثير المرض عليها بشكلٍ كبير، بالتسبب في إلغاء وتأجيل مباريات كبيرة، والوصول للحل الأخير وهو إقامة المباريات بدون جمهور، وظهور أصوات منادية وبقوة بإلغاء الموسم الحالي، ومباريات اليوم ستشهد ختام الجولة 26 والذي سيجمع بين ساسوولو وبريشيا.

لا يختلف حال الكرة المصرية كثيرًا عن حال الكرة الإيطالية لكن السبب مختلف تمامًا، فهناك العديد من المباريات المؤجلة حتى الآن ولم يحن موعدها بعد، كما أن المباريات تلعب بدون جمهور منذ سنوات، وبذكر المؤجلات سنكون اليوم على موعد مع مباراة مؤجلة من الجولة 18 في الدوري المصري ستجمع بين الإسماعيلي والجونة، وذلك قبل استكمال بقية مباريات الجولة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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والآن نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 مارس "9-3-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - أستون فيلا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - بريشيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3