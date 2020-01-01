جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2020 في الدوري المصري وكأس الاتحاد الإنجليزي وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

كانت مباريات بداية هذا الأسبوع في غاية القوة على الصعيدين الأوروبي والعربي، لكن هذا الوضع لن يستمر في مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 2 جمادى الآخرة 1441 هجريًا.

تستمر مباريات الجولة 15 في الدوري المصري ، وسيواجه حرس الحدود أسوان، فيما سيقابل مصر المقاصة طلائع الجيش.

سنكون على موعد مع آخر مباريات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي ، والتي ستجمع بين آرسنال المتعطش لمنصات التتويج الغائبة عنه وبورنموث.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 27 يناير 2020، الموافق 2 جمادى الآخرة 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 يناير "27-1-2020":

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور 4 المباراة الموعد القناة الناقلة بورنموث - آرسنال 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2