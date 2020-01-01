جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 فبراير 2020 في الدوري الإنجليزي، الدوري الألماني، والدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

استكمالاً لمباريات الدور السابع والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي ليفربول الذي يحتل جدول صدارة الدوري ولم يخسر أي مباراة في البريميرليج حتى الآن مع فريق وست هام على ملعب آنفيلد اليوم يسعى الريدز للفوز بالثلاث نقاط لتحقيق رقم قياسي في حسم الدوري مبكراً، ويطمح وست هام في الفوز بالمباراة لتحسين موقعه في جدول الدوري.

بعد فوز فرانكفورت على سالزبورج بنتيجة كبيرة حيث استطاع التفوق على خصمه بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، يستضيف نادي يونيون برلين في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني.

بعد هزيمة الأهلي في السوبر المصري قبل أربعة أيام وما شهدته المباراة من أحداث يلتقي قطبي الكرة المصرية للمرة الثانية في أقل من أسبوع في مباراة ساخنة في الدوري المصري وبعد تهديدات من جانب الفريقين بالانسحاب من الدوري ومقاطعة مسابقات اتحاد الكرة بسبب العقوبات القاسية الموقعه من الاتحاد التي أغضبت الفريقين وبين شكوك حول إقامة المباراة يتمنى عشاق الكرة المصرية مشاهدة مباراة قوية وممتعة وبها روح رياضية تليق بحجم الفريقين وجماهيرهم العريقة.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 24 فبراير "24-2-2020":

كأس العرب تحت 20 عامًا المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - الجزائر 15:30 السعودية، 13:30 الجزائر الرياضية السعودية 1 فلسطين - مصر 14:30 مصر وفلسطين، 15:30 السعودية الرياضية السعودية 2 السودان - الإمارات 14:30 السودان، 16:30 الإمارات الرياضية السعودية 3 ليبيا - السنغال 14:30 ليبيا، 15:30 السعودية الرياضية السعودية 4

الدوري الإنجليزي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - وست هام 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة فرانكفورت - يونيون برلين 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 5