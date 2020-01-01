جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات الإثنين 17 فبراير 2020 في بطولة دوري أبطال أسيا والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وجميع المسابقات والقنوات الناقلة..

يستأنف الدوري الإنجليزي اليوم مباريات الجولة 26 بعد أن شهدت يوم السبت فوز ليفربول على نورويتش بهدف دون رد، وبيرنلي على ساوثامبتون بهدفين مقابل لاشيء، حيث تكتمل مباريات الجولة بمباراة هامة ومثيرة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

يتواصل سحر الكالتشيو بمباراة ميلان وتورينو على ملعب سان سيرو ضمن أحداث الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الإيطالي.

فاز التورو في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة بهدفين، فهل يستطيع تكرار المفاجأة والتغلب على الروسونيري للمرة الثانية في نفس البطولة؟

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وتستمر الإثارة في واحدة من أهم البطولات القارية ضمن مباريات الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا بمباراة بين نادي شباب أهلي دبي الإماراتي والهلال السعودي، وأهلي جدة ضد نادي استقلال طهران الإيراني، ويستكمل أيضاً الوحدة الإماراتي مشواره في كأس أسيا ويستعد لمواجهة نادي الشرطة العراقي.

رسميًا - الأمن يرفض طلب الأهلي مواجهة صن داونز على استاد القاهرة

الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الآخرة 1441 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 فبراير "17-2-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - مانشستريونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4