جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 27 جمادى الأولى 1441 هجريًا في النسق القوي التي كانت عليه بالأمس.

البداية ستكون في دوري أبطال آسيا الذي ستتواصل فيه مباريات الدور التمهيدي الثاني، وسنكون اليوم على موعد مع مباراة واحدة ستجمع الزوراء العراقي ببونيودكور.

مازالنا في القارة الصفراء التي ستشهد اليوم مباريات نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا ، وسيواجه المنتخب السعودي اليوم أوزبكستان، فيما لن تقل المباراة الأخرى قوةً حيث ستجمع بين أستراليا وكوريا الجنوبية.

قمة مباريات اليوم ستجمع بين روما ويوفنتوس في استاد أليانز، والتي ستجمع بينهما في إطار ربع نهائي كأس إيطاليا ، وفي دور 32 من كأس إسبانيا سيواجه إيبيزا برشلونة وريال مدريد أونيونيستا.

تستمر الجولة 24 من الدوري الإنجليزي اليوم، وسنكون على موعد مع 3 مباريات، الأولى ستجمع بين ليستر ووست هام، والثانية بين توتنهام ونورويتش سيتي، أما الختام فسيكون في مسرح الأحلام بين مانشستر يونايتد وبيرنلي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، الموافق 27 جمادى الأولى 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 يناير "22-1-2020":

دوري أبطال آسيا - الدور التمهيدي الثاني المباراة الموعد بونيودكور - الزوراء 12:00 بتوقيت العراق، 13:00 بتوقيت الإمارات

كأس آسيا تحت 23 - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - أوزبكستان 13:15 بتوقيت السعودية، 14:15 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 5 أستراليا - كوريا الجنوبية 16:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت الإمارات beIN SPORTS HD 5

كأس إيطاليا - ربع النهائي المباراة الموعد يوفنتوس - لاتسيو 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية

كأس ملك إسبانيا - دور 32 المباراة الموعد إلتشي - أتلتيك بلباو 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر إيبيزا - برشلونة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر ريال سوسيداد - إسبانيول 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر أونيونيستا - ريال مدريد 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر