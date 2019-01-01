الدوري السعودي 2019-20 | مواعيد مباريات الهلال في الدور الأول
أحمد جمال
كانت بداية الموسم الماضي للهلال رائعةً جدًا، فبعد أن قامت الإدارة بجلب عدد من المحترفين تألق الفريق في جميع البطولات لاسيما الدوري السعودي البطولة المفضلة للموج الأزرق.
لم تسر الرياح بم تشتهي سفن عشاق الزعيم حتى نهاية الموسم، فقد أظهر الغريم التقليدي النصر نفسه كمنافسًا قويًا على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وظل يناطح البطل التاريخي للمسابقة حتى الأسبوع الأخير، وبالفعل نجح زملاء عبد الرزاق حمد الله في النهاية في إعادة اللقب الغائب منذ 3 مواسم.
سيدخل الهلال الموسم الحالي كالعادة منافسًا على جميع البطولات، أولها الدوري السعودي الذي سيسعى لإعادة كأسه لخزانته من جديد، لكن المهمة لن تكون سهلة أبدًا مع اشتداد المنافسة المتوقع على البطولة الموسم القادم.
وفي الأسطر التالية سنتعرف على مواعيد مباريات الموج الأزرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، وما هي موعد ديربي الرياض؟
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أهم مباريات الهلال في الدوري السعودي
ستكون أولى مباريات الهلال القوية في الدوري السعودي 2019-20 في الجولة الرابعة، عندما يواجه الاتحاد في كلاسيكو من العيار الثقيل في الجوهرة المشعة، وبعدها بأربع جولات سيكون عشاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على موعد مع ديربي الرياض بين الموج الأزرق والنصر، أما الكلاسيكو الثاني ضد الأهلي فسيكون في الجولة 11.
موعد ديربي الرياض في الدوري السعودي 2019-20:
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|
الهلال - النصر
|
الجمعة 25 أكتوبر 2019،
26 صفر 1441،
19:55 السعودية، 18:55 مصر
|
جامعة الملك سعود
موعد مباريات الهلال في الكلاسيكو ضد الأهلي والاتحاد:
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|
الاتحاد - الهلال
|
السبت 21 سبتمبر 2019،
22 محرم 1441،
20:20 السعودية، 19:20 مصر
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|
الهلال - الأهلي
|
الجمعة 29 نوفمبر 2019،
2 ربيع الآخر 1441،
19:35 السعودية،
18:35 مصر
|
استاد جامعة الملك سعود
جدول مباريات الهلال فى الدور الأول من الدوري السعودي
ستكون بداية الهلال للدوري السعودي يوم الجمعة 23 أغسطس 2019، وستكون مباراته الأولى ضد أبها الصاعد حديثًا، أما اللقاء الأخير في الدور الأول للموج الأزرق فسيكون ديربي رياضي قوي ضد الشباب.
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|الهلال - أبها
|الجمعة 23 أغسطس 2019،
22 ذو الحجة 1440،
19:00 السعودية، 18:00 مصر
|استاد جامعة الملك سعود
|الرائد - الهلال
|السبت 31 أغسطس 2019،
1 محرم 1441،
19:05 السعودية، 18:05 مصر
|مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة
|الهلال - الفيحاء
|السبت 14 سبتمبر 2019،
15 محرم 1441،
18:40 السعودية، 17:40 مصر
|استاد جامعة الملك سعود
|الاتحاد - الهلال
|السبت 21 سبتمبر 2019،
22 محرم 1441،
20:20 السعودية، 19:20 مصر
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|الهلال - التعاون
|الخميس 26 سبتمبر 2019،
27 محرم 1441،
20:15 السعودية، 19:15 مصر
|استاد جامعة الملك سعود
|الاتفاق - الهلال
|الجمعة 4 أكتوبر 2019،
7 صفر 1441،
18:00 السعودية، 17:00 مصر
|استاد الأمير محمد بن فهد
|الهلال - ضمك
|الجمعة 18 أكتوبر 2019،
19 صفر 1441،
18:05 السعودية، 17:05 مصر
|استاد جامعة الملك سعود
|الهلال - النصر
|الجمعة 25 أكتوبر 2019،
26 صفر 1441،
19:55 السعودية، 18:55 مصر
|استاد جامعة الملك سعود
|الفتح - الهلال
|الخميس 31 أكتوبر 2019،
3 ربيع الأول 1441،
19:55 السعودية، 18:55 مصر
|استاد الأمير عبد الله بن جلوي
|الهلال - العدالة
|السبت 23 نوفمبر 2019،
26 ربيع الأول 1441،
17:45 السعودية، 16:45 مصر
|استاد جامعة الملك سعود
|الهلال - الأهلي
|الجمعة 29 نوفمبر 2019،
2 ربيع الآخر 1441،
19:35 السعودية، 18:35 مصر
|استاد جامعة الملك سعود
|الفيصلي - الهلال
|الجمعة 6 ديسمبر 2019،
9 ربيع الآخر 1441،
17:45 السعودية، 16:45 مصر
|مدينة المجمعة الرياضية
|الحزم - الهلال
|السبت 14 ديسمبر 2019،
17 ربيع الآخر 1441،
15:20 السعودية، 14:20 مصر
|استاد نادي الحزم
|الهلال - الوحدة
|السبت 21 ديسمبر 2019،
24 ربيع الأخر 1441،
19:45 السعودية، 18:45 مصر
|استاد جامعة الملك سعود
|الشباب - الهلال
|الجمعة 27 ديسمبر 2019،
1 جمادي الأول 1441،
19:50 السعودية، 18:50 مصر
|استاد الملك فهد الدولي