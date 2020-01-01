جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة

بعد التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، تقرر عودة الليجا في 11 يونيو 2020، فما هي مواعيد مباريات الدوري الإسباني بعد العودة؟

نعيش جميعًا أزمة صعبة منذ مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في توقف نشاط كرة القدم في الدوريات الأوروبية والدوري الإسباني .

اتخذ الجميع تعليمات الأمان وفرضت الحكومات العزل المنزلي، وبعد فترة من غياب الكرة بدأت في العودة من جديد تدريجيًا، وكان أول دوري كبير في أوروبا عاد هو الدوري الألماني.

كانت آخر مباريات بين ريال مدريد وريال بيتيس يوم الأحد 8 مارس 2020 في الجولة 27، وسيعود من جديد يوم الخميس 11 يونيو 2020 بديربي الأندلس بين الأخضر والأبيض وإشبيلية.

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وفي هذا التقرير يقدم جول جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وما هي مواعيد مباريات برشلونة وريال مدريد القنوات الناقلة وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

ترتيب الدوري الإسباني قبل العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا

المحتوى

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة .

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد الملعب إشبيلية - ريال بيتيس الخميس 11 يونيو 2020،

19 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية رامون سانشيز غرناطة - خيتافي الجمعة 12 يونيو 2020،

20 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية نويفو لوس كارمينيس فالنسيا - ليفانتي الجمعة 12 يونيو 2020،

20 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ميستايا إسبانيول - ألافيس السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية كورنيا البرات سيلتا فيجو - فياريال السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية بالايدوس ليجانيس - بلد الوليد السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية بوتاركي مايوركا - برشلونة السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية استاد دي سون مويكس أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد الأحد 14 يونيو 2020،

22 شوال 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية سان ماميس ريال مدريد - إيبار الأحد 14 يونيو 2020،

22 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية سانتياجو بيرنابيو ريال سوسييداد - أوساسونا الأحد 14 يونيو 2020،

22 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية ريالي أرينا

ستكون مباراة العودة من فيروس كورونا في الدوري الإسباني ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية يوم الخميس 11 يونيو 2020.

سيواجه برشلونة في نفس الأسبوع مايوركا خارج أرضه، أما ريال مدريد فسيستضيف إيبار، وستشهد هذه الجولة ديربي مدينة فالنسيا بين ليفانتي وفالنسيا.

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد الملعب ليفانتي - إشبيلية الإثنين 15 يونيو 2020،

23 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية سيوتات دي فالنسيا ريال بيتيس - غرناطة الإثنين 15 يونيو 2020،

23 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية بينيتو فيامارين خيتافي - إسبانيول الثلاثاء 16 يونيو 2020،

24 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ألفونسو بيريز فياريال - مايوركا الثلاثاء 16 يونيو 2020،

24 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لا سيراميكا برشلونة - ليجانيس الثلاثاء 16 يونيو 2020،

24 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية كامب نو إيبار - أتلتيك بيلباو الأربعاء 17 يونيو 2020،

25 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية مونيسيبال دي إيبوروا بلد الوليد - سيلتا فيجو الأربعاء 17 يونيو 2020،

25 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية خوسيه زوريا أوساسونا - أتلتيكو مدريد الأربعاء 17 يونيو 2020،

25 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية السادار ألافيس - ريال سوسييدد الخميس 18 يونيو 2020،

26 شوال 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية مينديزوروزا ريال مدريد - فالنسيا الخميس 18 يونيو 2020،

26 شوال 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية سانتياجو بيرنابيو

سيواجه برشلونة في الجولة 29 من الدوري الإسباني ليجانيس في الكامب نو، أما ريال مدريد فتنتظره مباراة صعبة ضد فالنسيا في سانتياجو بيرنابيو.

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد الملعب أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441 سان ماميس أتلتيكو مدريد - بلد الوليد الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441 واندا ميتروبوليتانو سيلتا فيجو - ألافيس الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441 بالايدوس إسبانيول - ليفانتي الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441 كورنيا البرات خيتافي - إيبار الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441 ألفونسو بيريز غرناطة - فياريال الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441 لوس كارمينيس مايوركا - ليجانيس الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441 استاد دي سون مويكس ريال سوسييداد - ريال مدريد الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441 ريالي أرينا إشبيلية - برشلونة الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441 رامون سانشيز فالنسيا - أوساسونا الأحد 21 يونيو 2020،

29 شوال 1441 ميستايا

برشلونة وريال مدريد سيخوضان مباراتين قويتين في الجولة 30 من الدوري الإسباني ، فالبلاوجرانا سيقابل إشبيلية في رامون سانشيز، وسيواجه الملكي ريال سوسييداد في رايلي أرينا.

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراة الموعد الملعب ألافيس - أوساسونا الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441 مينديزوروزا برشلونة - أتلتيك بيلباو الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441 كامب نو ريال بيتيس - إسبانيول الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441 بينيتو فيامارين إيبار - فالنسيا الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441 مونيسيبال دي إيبوروا ليجانيس - غرناطة الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441 بوتاركي ليفانتي - أتلتيكو مدريد الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441 سيوتات دي فالنسيا ريال مدريد - مايوركا الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441 سانتياجو بيرنابيو ريال سوسييداد - سيلتا فيجو الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441 ريالي أرينا فياريال - إشبيلية الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441 لا سيراميكا بلد الوليد - خيتافي الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441 خوسيه زوريا

برشلونة سيستضيف أتلتيك بيلباو في الكامب نو في الجولة 31 من الدوري الإسباني ، فيما سيستضيف ريال مدريد مايوركا في سانتياجو بيرنابيو.

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد الملعب أتلتيك بيلباو - مايوركا الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 سان ماميس أتلتيكو مدريد - ألافيس الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 واندا ميتروبوليتانو سيلتا فيجو - برشلونة الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 بالايدوس إسبانيول - ريال مدريد الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 كورنيا البرات خيتافي - ريال سوسييداد الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 ألفونسو بيريز غرناطة - إيبار الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 لوس كارمينيس ليفانتي - ريال بيتيس الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 سيوتات دي فالنسيا أوساسونا - ليجانيس الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 السادار إشبيلية - بلد الوليد الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 رامون سانشيز فياريال - فالنسيا الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441 لا سيراميكا

ريال مدريد سيحل ضيفًا على إسبانيول في الجولة 32 من الدوري الإسباني ، وسيستضيف سيلتا فيجو برشلونة .

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد الملعب ألافيس - غرناطة الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 مينديزوروزا برشلونة - أتلتيكو مدريد الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 كامب نو ريال بيتيس - فياريال الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 بينيتو فيامارين إيبار - أوساسونا الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 مونيسيبال دي إيبوروا ليجانيس - إشبيلية الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 بوتاركي مايوركا - سيلتا فيجو الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 دي سون مويكس ريال مدريد - خيتافي الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 سانتياجو بيرنابيو ريال سوسييداد - إسبانيول الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 ريالي أرينا فالنسيا - أتلتيك بيلباو الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 ميستايا بلد الوليد - ليفانتي الأربعاء 1 يوليو 2020،

10 ذو القعدة 1441 خوسيه زوريا

,تنتظر برشلونة مواجهة قوية في الجولة 33 ضد أتلتيكو مدريد في الكامب نو، أما ريال مدريد فسيقابل خيتافي في سانتقاجو برنابيو.

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد الملعب أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 سان ماميس أتلتيكو مدريد - مايوركا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 واندا ميتروبوليتانو سيلتا فيجو - ريال بيتيس الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 بالايدوس إسبانيول - ليجانيس الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 كورنيا البرات غرناطة - فالنسيا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 لوس كارمينيس ليفانتي - خيتافي الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 سيوتات دي فالنسيا أوساسونا - خيتافي الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 السادار إشبيلية - إيبار الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 رامون سانشيز فياريال - برشلونة الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 لا سيراميكا بلد الوليد - ألافيس الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441 خوسيه زوريا

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد الملعب أتلتيك بيلباو - إشبيلية الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 سان ماميس برشلونة - إسبانيول الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 كامب نو ريال بيتيس - أوساسونا الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 بينيتو فيامارين سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 بالايدوس إيبار - ليجانيس الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 مونيسيبال دي إيبوروا خيتافي - فياريال الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 ألفونسو بيريز مايوركا - ليفانتي الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 دي سون مويكس ريال مدريد - ألافيس الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 سانتياجو بيرنابيو ريال سوسييداد - غرناطة الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 ريالي أرينا فالنسيا - بلد الوليد الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441 ميستايا

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراة الموعد الملعب ألافيس - خيتافي الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 مينديزوروزا أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 واندا ميتروبوليتانو إسبانيول - إيبار الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 كورنيا البرات غرناطة - ريال مدريد الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 لوس كارمينيس ليجانيس - فالنسيا الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 بوتاركي ليفانتي - أتلتيك بيلباو الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 سيوتات دي فالنسيا أوساسونا - سيلتا فيجو الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 السادار إشبيلية - مايوركا الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 رامون سانشيز فياريال - ريال سوسييداد الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 لا سيراميكا بلد الوليد - برشلونة الأحد 12 يوليو 2020،

21 ذو القعدة 1441 خوسيه زوريا

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 37

المباراة الموعد الملعب أتلتيك بيلباو - ليجانيس الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 سان ماميس برشلونة - أوساسونا الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 كامب نو ريال بيتيس - ألافيس الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 بينيتو فيامارين سيلتا فيجو - ليفانتي الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 بالايدوس إيبار - بلد الوليد الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 مونيسيبال دي إيبوروا خيتافي - أتلتيكو مدريد الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 ألفونسو بيريز مايوركا - غرناطة الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 دي سون مويكس ريال مدريد - فياريال الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 سانتياجو بيرنابيو ريال سوسييداد - إشبيلية الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 ريالي أرينا فالنسيا - إسبانيول الأربعاء 15 يوليو 2020،

24 ذو القعدة 1441 ميستايا

جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 38