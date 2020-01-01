جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة
نعيش جميعًا أزمة صعبة منذ مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في توقف نشاط كرة القدم في الدوريات الأوروبية والدوري الإسباني .
اتخذ الجميع تعليمات الأمان وفرضت الحكومات العزل المنزلي، وبعد فترة من غياب الكرة بدأت في العودة من جديد تدريجيًا، وكان أول دوري كبير في أوروبا عاد هو الدوري الألماني.
كانت آخر مباريات بين ريال مدريد وريال بيتيس يوم الأحد 8 مارس 2020 في الجولة 27، وسيعود من جديد يوم الخميس 11 يونيو 2020 بديربي الأندلس بين الأخضر والأبيض وإشبيلية.
وفي هذا التقرير يقدم جول جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وما هي مواعيد مباريات برشلونة وريال مدريد القنوات الناقلة وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟
ترتيب الدوري الإسباني قبل العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا
المحتوى
ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟
ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها ما لم يكن هناك تعارض.
إذا لم تكن مشترك في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد وبرشلونة .
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 28
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|إشبيلية - ريال بيتيس
|الخميس 11 يونيو 2020،
19 شوال 1441،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|رامون سانشيز
|غرناطة - خيتافي
|الجمعة 12 يونيو 2020،
20 شوال 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|نويفو لوس كارمينيس
|فالنسيا - ليفانتي
|الجمعة 12 يونيو 2020،
20 شوال 1441،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|ميستايا
|إسبانيول - ألافيس
|السبت 13 يونيو 2020،
21 شوال 1441،
13:00 مصر، 14:00 السعودية
|كورنيا البرات
|سيلتا فيجو - فياريال
|السبت 13 يونيو 2020،
21 شوال 1441،
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|بالايدوس
|ليجانيس - بلد الوليد
|السبت 13 يونيو 2020،
21 شوال 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|بوتاركي
|مايوركا - برشلونة
|السبت 13 يونيو 2020،
21 شوال 1441،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|استاد دي سون مويكس
|أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد
|الأحد 14 يونيو 2020،
22 شوال 1441،
13:00 مصر، 14:00 السعودية
|سان ماميس
|ريال مدريد - إيبار
|الأحد 14 يونيو 2020،
22 شوال 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|سانتياجو بيرنابيو
|ريال سوسييداد - أوساسونا
|الأحد 14 يونيو 2020،
22 شوال 1441،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|ريالي أرينا
ستكون مباراة العودة من فيروس كورونا في الدوري الإسباني ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية يوم الخميس 11 يونيو 2020.
سيواجه برشلونة في نفس الأسبوع مايوركا خارج أرضه، أما ريال مدريد فسيستضيف إيبار، وستشهد هذه الجولة ديربي مدينة فالنسيا بين ليفانتي وفالنسيا.
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 29
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|ليفانتي - إشبيلية
|الإثنين 15 يونيو 2020،
23 شوال 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|سيوتات دي فالنسيا
|ريال بيتيس - غرناطة
|الإثنين 15 يونيو 2020،
23 شوال 1441،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|بينيتو فيامارين
|خيتافي - إسبانيول
|الثلاثاء 16 يونيو 2020،
24 شوال 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|ألفونسو بيريز
|فياريال - مايوركا
|الثلاثاء 16 يونيو 2020،
24 شوال 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|لا سيراميكا
|برشلونة - ليجانيس
|الثلاثاء 16 يونيو 2020،
24 شوال 1441،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|كامب نو
|إيبار - أتلتيك بيلباو
|الأربعاء 17 يونيو 2020،
25 شوال 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|مونيسيبال دي إيبوروا
|بلد الوليد - سيلتا فيجو
|الأربعاء 17 يونيو 2020،
25 شوال 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|خوسيه زوريا
|أوساسونا - أتلتيكو مدريد
|الأربعاء 17 يونيو 2020،
25 شوال 1441،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|السادار
|ألافيس - ريال سوسييدد
|الخميس 18 يونيو 2020،
26 شوال 1441،
19:30 مصر، 20:30 السعودية
|مينديزوروزا
|ريال مدريد - فالنسيا
|الخميس 18 يونيو 2020،
26 شوال 1441،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
|سانتياجو بيرنابيو
سيواجه برشلونة في الجولة 29 من الدوري الإسباني ليجانيس في الكامب نو، أما ريال مدريد فتنتظره مباراة صعبة ضد فالنسيا في سانتياجو بيرنابيو.
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 30
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس
|الأحد 21 يونيو 2020،
29 شوال 1441
|سان ماميس
|أتلتيكو مدريد - بلد الوليد
|الأحد 21 يونيو 2020،
29 شوال 1441
|واندا ميتروبوليتانو
|سيلتا فيجو - ألافيس
|الأحد 21 يونيو 2020،
29 شوال 1441
|بالايدوس
|إسبانيول - ليفانتي
|الأحد 21 يونيو 2020،
29 شوال 1441
|كورنيا البرات
|خيتافي - إيبار
|الأحد 21 يونيو 2020،
29 شوال 1441
|ألفونسو بيريز
|غرناطة - فياريال
|الأحد 21 يونيو 2020،
29 شوال 1441
|لوس كارمينيس
|مايوركا - ليجانيس
|الأحد 21 يونيو 2020،
29 شوال 1441
|استاد دي سون مويكس
|ريال سوسييداد - ريال مدريد
|الأحد 21 يونيو 2020،
29 شوال 1441
|ريالي أرينا
|إشبيلية - برشلونة
|الأحد 21 يونيو 2020،
29 شوال 1441
|رامون سانشيز
|فالنسيا - أوساسونا
|الأحد 21 يونيو 2020،
29 شوال 1441
|ميستايا
برشلونة وريال مدريد سيخوضان مباراتين قويتين في الجولة 30 من الدوري الإسباني ، فالبلاوجرانا سيقابل إشبيلية في رامون سانشيز، وسيواجه الملكي ريال سوسييداد في رايلي أرينا.
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 31
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|ألافيس - أوساسونا
|الأربعاء 24 يونيو 2020،
3 ذو القعدة 1441
|مينديزوروزا
|برشلونة - أتلتيك بيلباو
|الأربعاء 24 يونيو 2020،
3 ذو القعدة 1441
|كامب نو
|ريال بيتيس - إسبانيول
|الأربعاء 24 يونيو 2020،
3 ذو القعدة 1441
|بينيتو فيامارين
|إيبار - فالنسيا
|الأربعاء 24 يونيو 2020،
3 ذو القعدة 1441
|مونيسيبال دي إيبوروا
|ليجانيس - غرناطة
|الأربعاء 24 يونيو 2020،
3 ذو القعدة 1441
|بوتاركي
|ليفانتي - أتلتيكو مدريد
|الأربعاء 24 يونيو 2020،
3 ذو القعدة 1441
|سيوتات دي فالنسيا
|ريال مدريد - مايوركا
|الأربعاء 24 يونيو 2020،
3 ذو القعدة 1441
|سانتياجو بيرنابيو
|ريال سوسييداد - سيلتا فيجو
|الأربعاء 24 يونيو 2020،
3 ذو القعدة 1441
|ريالي أرينا
|فياريال - إشبيلية
|الأربعاء 24 يونيو 2020،
3 ذو القعدة 1441
|لا سيراميكا
|بلد الوليد - خيتافي
|الأربعاء 24 يونيو 2020،
3 ذو القعدة 1441
|خوسيه زوريا
برشلونة سيستضيف أتلتيك بيلباو في الكامب نو في الجولة 31 من الدوري الإسباني ، فيما سيستضيف ريال مدريد مايوركا في سانتياجو بيرنابيو.
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 32
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|أتلتيك بيلباو - مايوركا
|الأحد 28 يونيو 2020،
7 ذو القعدة 1441
|سان ماميس
|أتلتيكو مدريد - ألافيس
|الأحد 28 يونيو 2020،
7 ذو القعدة 1441
|واندا ميتروبوليتانو
|سيلتا فيجو - برشلونة
|الأحد 28 يونيو 2020،
7 ذو القعدة 1441
|بالايدوس
|إسبانيول - ريال مدريد
|الأحد 28 يونيو 2020،
7 ذو القعدة 1441
|كورنيا البرات
|خيتافي - ريال سوسييداد
|الأحد 28 يونيو 2020،
7 ذو القعدة 1441
|ألفونسو بيريز
|غرناطة - إيبار
|الأحد 28 يونيو 2020،
7 ذو القعدة 1441
|لوس كارمينيس
|ليفانتي - ريال بيتيس
|الأحد 28 يونيو 2020،
7 ذو القعدة 1441
|سيوتات دي فالنسيا
|أوساسونا - ليجانيس
|الأحد 28 يونيو 2020،
7 ذو القعدة 1441
|السادار
|إشبيلية - بلد الوليد
|الأحد 28 يونيو 2020،
7 ذو القعدة 1441
|رامون سانشيز
|فياريال - فالنسيا
|الأحد 28 يونيو 2020،
7 ذو القعدة 1441
|لا سيراميكا
ريال مدريد سيحل ضيفًا على إسبانيول في الجولة 32 من الدوري الإسباني ، وسيستضيف سيلتا فيجو برشلونة .
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 33
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|ألافيس - غرناطة
|الأربعاء 1 يوليو 2020،
10 ذو القعدة 1441
|مينديزوروزا
|برشلونة - أتلتيكو مدريد
|الأربعاء 1 يوليو 2020،
10 ذو القعدة 1441
|كامب نو
|ريال بيتيس - فياريال
|الأربعاء 1 يوليو 2020،
10 ذو القعدة 1441
|بينيتو فيامارين
|إيبار - أوساسونا
|الأربعاء 1 يوليو 2020،
10 ذو القعدة 1441
|مونيسيبال دي إيبوروا
|ليجانيس - إشبيلية
|الأربعاء 1 يوليو 2020،
10 ذو القعدة 1441
|بوتاركي
|مايوركا - سيلتا فيجو
|الأربعاء 1 يوليو 2020،
10 ذو القعدة 1441
|دي سون مويكس
|ريال مدريد - خيتافي
|الأربعاء 1 يوليو 2020،
10 ذو القعدة 1441
|سانتياجو بيرنابيو
|ريال سوسييداد - إسبانيول
|الأربعاء 1 يوليو 2020،
10 ذو القعدة 1441
|ريالي أرينا
|فالنسيا - أتلتيك بيلباو
|الأربعاء 1 يوليو 2020،
10 ذو القعدة 1441
|ميستايا
|بلد الوليد - ليفانتي
|الأربعاء 1 يوليو 2020،
10 ذو القعدة 1441
|خوسيه زوريا
,تنتظر برشلونة مواجهة قوية في الجولة 33 ضد أتلتيكو مدريد في الكامب نو، أما ريال مدريد فسيقابل خيتافي في سانتقاجو برنابيو.
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 34
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|أتلتيك بيلباو - ريال مدريد
|الأحد 5 يوليو 2020،
14 ذو القعدة 1441
|سان ماميس
|أتلتيكو مدريد - مايوركا
|الأحد 5 يوليو 2020،
14 ذو القعدة 1441
|واندا ميتروبوليتانو
|سيلتا فيجو - ريال بيتيس
|الأحد 5 يوليو 2020،
14 ذو القعدة 1441
|بالايدوس
|إسبانيول - ليجانيس
|الأحد 5 يوليو 2020،
14 ذو القعدة 1441
|كورنيا البرات
|غرناطة - فالنسيا
|الأحد 5 يوليو 2020،
14 ذو القعدة 1441
|لوس كارمينيس
|ليفانتي - خيتافي
|الأحد 5 يوليو 2020،
14 ذو القعدة 1441
|سيوتات دي فالنسيا
|أوساسونا - خيتافي
|الأحد 5 يوليو 2020،
14 ذو القعدة 1441
|السادار
|إشبيلية - إيبار
|الأحد 5 يوليو 2020،
14 ذو القعدة 1441
|رامون سانشيز
|فياريال - برشلونة
|الأحد 5 يوليو 2020،
14 ذو القعدة 1441
|لا سيراميكا
|بلد الوليد - ألافيس
|الأحد 5 يوليو 2020،
14 ذو القعدة 1441
|خوسيه زوريا
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 35
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|أتلتيك بيلباو - إشبيلية
|الأربعاء 8 يوليو 2020،
17 ذو القعدة 1441
|سان ماميس
|برشلونة - إسبانيول
|الأربعاء 8 يوليو 2020،
17 ذو القعدة 1441
|كامب نو
|ريال بيتيس - أوساسونا
|الأربعاء 8 يوليو 2020،
17 ذو القعدة 1441
|بينيتو فيامارين
|سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد
|الأربعاء 8 يوليو 2020،
17 ذو القعدة 1441
|بالايدوس
|إيبار - ليجانيس
|الأربعاء 8 يوليو 2020،
17 ذو القعدة 1441
|مونيسيبال دي إيبوروا
|خيتافي - فياريال
|الأربعاء 8 يوليو 2020،
17 ذو القعدة 1441
|ألفونسو بيريز
|مايوركا - ليفانتي
|الأربعاء 8 يوليو 2020،
17 ذو القعدة 1441
|دي سون مويكس
|ريال مدريد - ألافيس
|الأربعاء 8 يوليو 2020،
17 ذو القعدة 1441
|سانتياجو بيرنابيو
|ريال سوسييداد - غرناطة
|الأربعاء 8 يوليو 2020،
17 ذو القعدة 1441
|ريالي أرينا
|فالنسيا - بلد الوليد
|الأربعاء 8 يوليو 2020،
17 ذو القعدة 1441
|ميستايا
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 36
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|ألافيس - خيتافي
|الأحد 12 يوليو 2020،
21 ذو القعدة 1441
|مينديزوروزا
|أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس
|الأحد 12 يوليو 2020،
21 ذو القعدة 1441
|واندا ميتروبوليتانو
|إسبانيول - إيبار
|الأحد 12 يوليو 2020،
21 ذو القعدة 1441
|كورنيا البرات
|غرناطة - ريال مدريد
|الأحد 12 يوليو 2020،
21 ذو القعدة 1441
|لوس كارمينيس
|ليجانيس - فالنسيا
|الأحد 12 يوليو 2020،
21 ذو القعدة 1441
|بوتاركي
|ليفانتي - أتلتيك بيلباو
|الأحد 12 يوليو 2020،
21 ذو القعدة 1441
|سيوتات دي فالنسيا
|أوساسونا - سيلتا فيجو
|الأحد 12 يوليو 2020،
21 ذو القعدة 1441
|السادار
|إشبيلية - مايوركا
|الأحد 12 يوليو 2020،
21 ذو القعدة 1441
|رامون سانشيز
|فياريال - ريال سوسييداد
|الأحد 12 يوليو 2020،
21 ذو القعدة 1441
|لا سيراميكا
|بلد الوليد - برشلونة
|الأحد 12 يوليو 2020،
21 ذو القعدة 1441
|خوسيه زوريا
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 37
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|أتلتيك بيلباو - ليجانيس
|الأربعاء 15 يوليو 2020،
24 ذو القعدة 1441
|سان ماميس
|برشلونة - أوساسونا
|الأربعاء 15 يوليو 2020،
24 ذو القعدة 1441
|كامب نو
|ريال بيتيس - ألافيس
|الأربعاء 15 يوليو 2020،
24 ذو القعدة 1441
|بينيتو فيامارين
|سيلتا فيجو - ليفانتي
|الأربعاء 15 يوليو 2020،
24 ذو القعدة 1441
|بالايدوس
|إيبار - بلد الوليد
|الأربعاء 15 يوليو 2020،
24 ذو القعدة 1441
|مونيسيبال دي إيبوروا
|خيتافي - أتلتيكو مدريد
|الأربعاء 15 يوليو 2020،
24 ذو القعدة 1441
|ألفونسو بيريز
|مايوركا - غرناطة
|الأربعاء 15 يوليو 2020،
24 ذو القعدة 1441
|دي سون مويكس
|ريال مدريد - فياريال
|الأربعاء 15 يوليو 2020،
24 ذو القعدة 1441
|سانتياجو بيرنابيو
|ريال سوسييداد - إشبيلية
|الأربعاء 15 يوليو 2020،
24 ذو القعدة 1441
|ريالي أرينا
|فالنسيا - إسبانيول
|الأربعاء 15 يوليو 2020،
24 ذو القعدة 1441
|ميستايا
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة 38
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|ألافيس - برشلونة
|الأحد 19 يوليو 2020،
28 ذو القعدة 1441
|مينديزوروزا
|أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد
|الأحد 19 يوليو 2020،
28 ذو القعدة 1441
|واندا ميتروبوليتانو
|إسبانيول - سيلتا فيجو
|الأحد 19 يوليو 2020،
28 ذو القعدة 1441
|كورنيا البرات
|غرناطة - أتلتيك بيلباو
|الأحد 19 يوليو 2020،
28 ذو القعدة 1441
|لوس كارمينيس
|ليجانيس - ريال مدريد
|الأحد 19 يوليو 2020،
28 ذو القعدة 1441
|بوتاركي
|ليفانتي - خيتافي
|الأحد 19 يوليو 2020،
28 ذو القعدة 1441
|سيوتات دي فالنسيا
|أوساسونا - مايوركا
|الأحد 19 يوليو 2020،
28 ذو القعدة 1441
|السادار
|إشبيلية - فالنسيا
|الأحد 19 يوليو 2020،
28 ذو القعدة 1441
|رامون سانشيز
|فياريال - إيبار
|الأحد 19 يوليو 2020،
28 ذو القعدة 1441
|لا سيراميكا
|بلد الوليد - ريال بيتيس
|الأحد 19 يوليو 2020،
28 ذو القعدة 1441
|خوسيه زوريا