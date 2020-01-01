مواعيد مباريات الجولة 22 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2019-20

انتهت الجولة 22 من عمر الدوري الإيطالي والتي شهدت عدة لقاءات مثيرة بين الفرق المختلفة منها لقاء نادي روما مع نادي لاتسيو والذي انتهى بالتعادل 1-1، ولقاء الإنتر مع كالياري والذى انتهى أيضاً بنفس النتيجة ولقاء بريشيا مع ميلان الذى انتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-0، ولقاء تورينو ضد أتالانتا الذي انتهى بفوز أبناء بيرجامو بفارق كبير حيث كانت النتيجة 7-0 وأيضًا لقاء يوفينتوس مع نابولي والذي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

وبعد نتائج هذه الجولة وعلى الرغم من الهزيمة التى تعرض لها البيانكونيري إلا أنه مازال يتصدر جدول المسابقة برصيد 51 نقطة، ويليه في الترتيب الإنتر برصيد 48 نقطة والمركز الثالث لنادي لاتسيو برصيد 45 نقطة ونادي روما في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

وتبدأ الجولة ٢٢ من الدوري الإيطالي يوم السبت 1 فبراير 2020، ويلتقي في هذه الجولة الجيالوروسي بساسوولو صاحب المركز 15 برصيد 23 نقطة، ويلتقي نادي كالياري صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة مع بارما صاحب المركز السابع بنفس رصيد النقاط، وكان الدوتشالي حقق الفوز على نادي أودينيزي في آخر لقاء له في المسابقة بنتيجة 0-2.

المزيد من الفرق

يلتقي يوفينتوس في هذه الجولة مع فيورينتينا صاحب المركز 13، والذى تعادل سلبياً مع نادي جنوى في الجولة السابقة، ويلتقي نادي لاتسيو في هذه الجولة مع نادي سبال صاحب المركز 18 الذى خسر في الجولة السابقة أمام نادي بولونيا بنتيجة 1-3، أما الإنتر فيلتقي هذه الجولة مع أودينيزي صاحب المركز 14، ويلعب ميلان صاحب المركز الثامن مباراته في هذه الجولة أمام هيلاس فيرونا صاحب المركز التاسع في الجدول.

وأيضاً تشهد الجولة لقاء نادي بولونيا مع نادي بريشيا ولقاء نادي ليتشي مع نادي تورينو، ولقاء أتالانتا مع جنوى وأيضاً لقاء نابولي مع سامبدوريا.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2019-20 ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

رونالدو لاعب شهر يناير في الدوري الإيطالي

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 22:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة بولونيا - بريشيا ريناتو دالارا السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية دانييلي دوفيري beIN SPORTS HD 4 كالياري - بارما ساردينيا أرينا السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادى الآخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ماسيميليانو إيراتي beIN SPORTS HD 4 ساسوولو - روما استاد مابي السبت 1 فبراير 2020،

7 جمادى الآخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لوكا بايريتو beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - فيورنتينا استاد آليانز الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الآخرة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية فابريزيو باسكوا beIN SPORTS HD 4 أتالانتا - جنوى استاد جويس الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية دافيدي ماسا beIN SPORTS HD 8 لاتسيو - سبال أوليمبيكو الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أنطونيو جيوا beIN SPORTS HD 7 ميلان - هيلاس فيرونا سان سيرو الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الآخرة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية دانييكي تشيفي beIN SPORTS HD 4 ليتشي - تورينو فيا ديل ماري الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الآخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية جيانلوكا روكي beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - الإنتر داتشيا أرينا الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادى الآخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ماركو دي بيلو beIN SPORTS HD 4 سامبدوريا - نابولي لويجي فيراريس الإثنين 3 فبراير 2020،

9 جمادى الآخرة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية فيديريكو لا بينا beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة 22 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جوردان لوكاكو - لاتسيو ماريو بالوتيلي - بريشيا دانيلو كاتالدي - لاتسيو تومياسو - بولونيا كيفن مالكويه - نابولي بيلوسو - ساسوولو فوزي غلام - نابولي ميلينكوفيتش - فيورنتينا خاليدو كوليبالي - نابولي مارتن كاسيريس - فيورنتينا دريس ميرتينس - نابولي إسماعيل بن ناصر - ميلان آدم يونس - نابولي بيتانيا - سبال ألان - نابولي فالوتي - سبال فرانك ريبيري - فيورنتينا لوكيتش - تورينو ليو دوارتي - ميلان إيتزو - تورينو لوكاس بيجليا - ميلان لاوتارو مارتينيز - الإنتر زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان بيرني - الإنتر سينسي - الإنتر بيريشينسكي - سامبدوريا دافيدي زاباكوستا - روما لا يوجد هنريك مخيتاريان - روما لا يوجد نيكولو زانيولو - روما لا يوجد أمادو دياوارا - روما لا يوجد جيورجيو كيليني - يوفنتوس لا يوجد سامي خضيرة - يوفنتوس لا يوجد مريح ديميريل - يوفنتوس لا يوجد دانيلو - يوفنتوس لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: