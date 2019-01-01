مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة السادسة من الدوري الإسباني موسم 2019-20 يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 25 محرم 1441 هجريًا، والتي سيفتتحها بلد الوليد الذي سيستضيف غرناطة على ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

كما سيحل فياريال ضيفاً على برشلونة الذي تفاجأ الجميع بهزيمته في الجولة السابقة أمام غرناطة ليتوقف رصيد البلاوجرانا عند النقطة السابعة وينخفض ترتيبهم ليصبح في المركز الثامن.

وفي ثاني أيام الجولة السادسة من الدوري الإسباني سنكون على موعد مع مباراة مايوركا وأتلتيكو مدريد والذي سيستضيفه ملعب إيبيروستار، ويحتل الروخي بلانكوس المركز السادس برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن كل من أتلتيك بيلباو وريال مدريد أصحاب المركز الأول والثاني على التوالي.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019-20 | بنزيمه يشارك مورينو في الصدارة بهدفه في إشبيلية

وسيشهد أيضاً يوم الأربعاء لقاء قوي بين فالنسيا وخيتافي الذي لا يفرق بينهم سوى نقطة واحدة، حيث يحتل الخفافيش المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الأزولونيس أصحاب المركز الحادي عشر.

وفي ختام اليوم الثاني من الجولة السادسة من الدوري الإسباني سيحل أوساسونا ضيفاً على ريال مدريد باستاد السانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة التاسعة مساءً، وعلى الرغم من احتلال الملكي للمركز الثاني متساوياً في النقاط مع أتلتيك بيلباو المتصدر حتى الآن، إلا أن جماهير الميرينجي غير راضية على أداء الفريق ونتائجه في المجمل كما هو الحال مع القطب الآخر في إسبانيا.

وفي آخر أيام الجولة السادسة سيحل إشبيلية ضيفاً ثقيلاً على إيبار في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب بلدية ايبوروا، كما سيحل إسبانيول ضيفاً أيضاً على سلتا فيجو بملعب بالايدوس.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني موسم 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

فالفيردي: المدرب مسؤول طوال الوقت في برشلونة عن الهزائم

موعد مباريات الدوري الإسباني 2019-20 - الجولة السادسة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بلد الوليد - غرناطة نويفو خوسيه زوريلا الثلاثاء 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية فالنتين بيزارو جوميز beIN SPORTS HD 8 ريال بتيس - ليفانتي بينيتو فيامارين الثلاثاء 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية إدواردو برييتو إجليسياس beIN SPORTS HD 9 برشلونة - فياريال كامب نو الثلاثاء 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ريكاردو دي بورجوس بينجويشيا beIN SPORTS HD 3 مايوركا - أتلتيكو مدريد إيبيروستار الأربعاء 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية أليخاندرو هرنانديز هرنانديز beIN SPORTS HD 3 ليجانيس - أتلتيك بيلباو بوتاركي الأربعاء 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية خوسيه لويس جونزاليس beIN SPORTS HD 12 فالنسيا - خيتافي ميستايا الأربعاء 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية خوسيه لويس مونيرا beIN SPORTS HD 13 ريال مدريد - أوساسونا سانتياجو بيرنابيو الأربعاء 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أنتونيو ماتيو لاهوز beIN SPORTS HD 3 إيبار - إشبيلية بلدية ايبوروا الخميس 26 سبتمبر 2019،

27 محرم 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية بابلو جونزاليس فويرتيس beIN SPORTS HD 3 سلتا فيجو - إسبانيول بالايدوس الخميس 26 سبتمبر 2019،

27 محرم 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز ريال سوسيداد - ألافيس ملعب أنويتا الخميس 26 سبتمبر 2019،

27 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دايفيد ميدي خيمينيز

"لعبنا أسوأ من أنفيلد" - كواليس خسارة برشلونة أمام غرناطة أبرز الغائبين عن الجولة السادسة في الليجا:

للإصابة للإيقاف توماس ليمار - أتلتيكو مدريد نالدو سانتوس - إسبانيول شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد لا يوجد صامويل أومتيتي - برشلونة لا يوجد ماركو أسينسيو - ريال مدريد لا يوجد مارسيلو - ريال مدريد لا يوجد إيسكو - ريال مدريد لا يوجد سيباستيان كورشيا - إشبيلية لا يوجد جوردي ألبا - برشلونة لا يوجد

رسميًا - ديمبيلي يعود لقائمة برشلونة بعد إصابة طويلة

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-20: