مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة، الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2019-20

ندى الشافعي

تنطلق الجولة السابعة من الدوري الإسباني اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019 الموافق 28 محرم 1441 هجريًا بمباراة بين فياريال وريال بيتيس في المادريجال، ويشهد اليوم الثاني من هذه الجولة مباراة من أهم مباريات الجولة والليجا بشكلٍ عام، حيث يلتقي أتليتكو مدريد مع خصمه ريال مدريد في نسخة جديدة من ديربي مدريد يوم السبت 28 سبتمبر 2019.

أجرى زيدان تغييرات بالجملة في مباراة الأربعاء مع أوساسونا، الأمر الذي اعتبره البعض مخاطرة، لكن استطاع البلانكوس أن يقدم أداءً قوياً والحصول على ثلاث نقاط مهمة، ويتطلع إلى تحقيق أربعة انتصارات متتاليه في الدوري إذا تمكن من الفوز بالديربي غداُ في واندا ميتروبوليتانو ليتخطى مباراة من أصعب المباريات في طريقه في الليجا.

يعيش برشلونة فترةً صعبة في هذا الموسم ويحاول ستعادة توازنه واكتساب الثقة مبكراً، واستطاع العملاق الكتالوني الفوز على فياريال فى الجولة الماضية ولديه دافع قوي للفوز بالمباراة القادمة أمام خيتافي لتحقيق النقاط وتحسين موقفه في المنافسه على الدوري.

فيديو | هدف أرتور من صاروخية في مرمى فياريال

ستشهد الجولة السابعة من الدوري الإسباني مواجهتين يمكننا تسميتهم بقمتي الوسط، الأولى ستجمع بين فالنسيا المترنح هذا الموسم والباحث عن ثلاث نقاط تعيدة للنصف الأول من جدول الترتيب، وأتلتيك بلباو المنافس بقوة على الصدارة مع بداية الموسم، أما الثانية فستجمع بين إشبيلية أحد أقوى الأندية في الليجا في السنوات الأخيرة، وريال سوسيداد صاحب المركز الثاني حتى الآن.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني موسم 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

رسميًا - تحديد موعد أول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

موعد مباريات الدوري الإسباني 2019-20 - الجولة السابعة:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الحكم فياريال - ريال بتيس الجمعة 27 سبتمبر 2019،

28 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 المادريجال خافيير إستارادا أتلتيك بلباو - فالنسيا السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 سان ماميس ماريو ميليرو خيتافي - برشلونة السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 ألفونسو بيريز خيسوس خيل مانزانو غرناطة - ليجانيس السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 نويفو لوس كارمينيس أدريان كورديرو أتلتيكو مدريد - ريال مدريد السبت 28 سبتمبر 2019،

29 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 واندا ميتروبوليتانو خوسيه جونزاليس إسبانيول - بلد الوليد الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

12:00 مصر، 13:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 كورنيا البرات جييرمو كوادرا إيبار - سيلتا فيجو الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 مونيسيبال دي إيبوروا خوان مارتينيز ألافيس - ريال مايوركا الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 مينديزوروزا كارلوس ديل سيرو ليفانتي - أوساسونا الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 سيوتات دي فالنسيا سيزار سوتو إشبيلية - ريال سوسيداد الأحد 29 سبتمبر 2019،

30 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 رامون سانشيز خافيير ألبيرولا

أبرز الغائبين عن الجولة السابعة في الليجا:

للإصابة للإيقاف ليونيل ميسي - برشلونة ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد صامويل أومتيتي - برشلونة مانو جارسيا - ألافيس جوردي ألبا - برشلونة لا يوجد لوكا مودريتش - ريال مدريد لا يوجد إيسكو - ريال مدريد لا يوجد ماركو أسينسيو - ريال مدريد لا يوجد مارسيلو - ريال مدريد لا يوجد فيرلاند ميندي - ريال مدريد لا يوجد جوركو جوروزيتا - أتلتيك بلباو لا يوجد آندير إيتوراسبي - إسبانيول لا يوجد أسير إياراميندي - ريال سوسيداد لا يوجد خوسيه جايا - فالنسيا لا يوجد كارلوس سولير - فالنسيا لا يوجد ألبيرتو مورينو - فياريال لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2019-20: