الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي 2020-21
ندى الشافعي| تويتر
ينتظر عشاق كرة القدم في العالم انطلاق الجولة الأولى من الموسم 2020/2021 من الكاليتشيو ، توج يوفنتوس باللقب للمرة التاسعة على التوالي الموسم الماضي، وبينما نحن على وشك بداية موسم جديد فهل يستمر احتكار البيانكونيري للبطولة أم سنشاهد هذا الموسم سيناريو جديد.
ويستضيف فيورونتينا تورينيو على لعب أرتيميو فرانتشي في أول لقاءات الجولة الافتتاحية يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 ميلادياً، الموافق 2 صفر 1442 هجرياً، كما يشهد ستاد مارك بينتجودي مباراة بين روما و هيلاس فيرونا صاحب الأرض الساعة 8:45 مساءا بتوقيت القاهرة.
يشهد اليوم الثاني من الجولة الأولي أربعة مباريات لقاء بين بارما و نابولي على ملعب إنيو تارديني الساعة 12 ونصف ظهراً ثم لقاء جنوى وكروتوني على ملعب لويجي فيراريس، ومباراة ساسولو ضد كالياري في تمام الساعة السادسة مساءا بملعب تريكولوري، أما في ختام اليوم الثاني يستضيف يوفنتوس فريق سامبادوريا على أرضه في أول مباريات السيدة العجوز في الموسم الجديد الساعة 8:45 مساءا بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.
بينما سيفتتح ميلان مباريات اليوم الثاني من الدوري الإيطالي 2020-2021 بمباراة هامة ضد بولونيا ، وينتظر جماهير وعشاق الروسونيري من فريقهم تقديم موسم يليق بفريقهم العريق الذي يملك تاريخاً كبيراً سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، وتقام المباراة على ملعب سان سيرو الساعة 8:45 مساءا بتوقيت القاهرة.
موعد مباريات الدوري الإيطالي 2020 -21 الجولة الأولى
|
المباراة
|
الملعب
|
الموعد
|
القناة الناقلة
|
فيورنتينا - تورينو
|أرتيميو فرانتشي
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|
beIN SPORTS HD 2
|هيلاس فيرونا - روما
|مارك بينتجودي
|السبت 19 سبتمبر 2020،
2 صفر 1442،
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|
beIN SPORTS HD 2
|بارما - نابولي
|إنيو تارديني
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
3 صفر 1442،
12:30 مصر، 13:30 السعودية
|beIN SPORTS HD 4
|جنوى - كروتوني
|لويجي فيراريس
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
3 صفر 1442،
15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN SPORTS HD 4
|ساسولو - كالياري
|تريكولوري
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
3 صفر 1442،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN SPORTS HD 4
|يوفنتوس - سامبادوريا
|يوفنتوس
|الأحد 20 سبتمبر 2020،
3 صفر 1442،
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN SPORTS HD 4
|
ميلان - بولونيا
|سان سيرو
|الأثنين 20 سبتمبر 2020،
4 صفر 1442،
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|beIN Sports HD 4