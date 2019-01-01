مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى من السيري آ 2019-20

أحمد جمال

ينتظر عاشقي كرة القدم في العالم إنطلاق بطولة الدوري الإيطالي موسم 2019-20 بشغف، فبعد إنتهاء الموسم السابق من البطولة والتي توج فيها كالعادة يوفنتوس بطلاً بعد تصدره برصيد 90 نقطة وبفارق 11 نقطة كاملة عن نابولي أقرب منافسيه، أصبحنا على مشارف إنطلاق الموسم الجديد من السيري آ والتي سيفتتحها البيانكونيري يوم السبت القادم 24 أغسطس 2019، 23 ذو الحجة 1140، بمباراة ضد بارما على ملعب إنيو تارديني.

وفي نفس اليوم سيحل نابولي ضيفاً ثقيلاً على فيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانتشي والتي سيسعى فيها الآزوري لمحاولة تقديم موسم إستثنائي يسعى فيه الفريق للقب الدوري بعد أن سئم جماهيره من الوصافة التي لم يتخطاها الفريق منذ حوالي ثلاث عقود، على الجانب الآخر الفيولا لم يقدم المستوى المطلوب منه في الموسم الماضي حيث أحتل المركز السادس عشر برصيد 41 نقطة، وكان من الممكن أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى حيث لم يكن يفرق بينه وبين أول مراكز الهبوط والذي كان يحتله إمبولي سوى ثلاث نقاط فقط.

بينما سيفتتح ميلان مباريات اليوم الثاني من الدوري الإيطالي 2019-20 بمباراة هامة ضد أودينيزي، ويسعى الروسونيري بقيادة المدرب الجديد ماركو جيامباولو للعودة مرة آخرى بالفريق إلى الأمجاد، وبالطبع هذا ما يطمح فيه الجماهير العاشقة للفريق العريق الذي يملك تاريخاً كبيراً سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، فيما سيحل أتالانتا والذي أستحق لقب الحصان الأسود في الموسم الماضي ضيفاً على سبال.

موعد مباراة ميلان ضد أودينيزي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كما سيستضيف روما جنوى في التاسعة إلا ربع مساءاً على استاد الأولمبيكو، وعلى الرغم من أن الذئاب كانوا في البدء يشغلون المراكز المتقدمة من جدول الترتيب في الموسم الماضي، إلا أنهم قد أنهوا بشكل مفاجئ في المركز السادس بعد أن أنخفض أدائهم بشكل ملحوظ في الأسابيع الآخيرة من الموسم.

وفي نفس اليوم سيحل لاتسيو ضيفاً على ملعب لويجي فيراريس لملاقاة سامبدوريا لإحياء صراع الموسم الماضي، حيث أنهى النسور بشكل غير طبيعي الموسم الماضي وهو محتلاً للمركز الثامن برصيد 59 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن البلوسيرتشياتي الذي أحتل المركز التاسع برصيد 53 نقطة، كما سيكون هناك لقاءً من نوع آخر بين تورينو وساسولو، وقد قدم الثيران موسماً رائعاً في العام الماضي وأستطاع أن يحتل المركز السابع برصيد 63 نقطة، بل وكاد أن يُحسن من ترتيبه ويصل مباشرة إلى الدوري الأوروبي، ولكن على كل حال فقد حجز موعداً للمنافسة على الملحق الأوروبي وبالفعل خاض مباراة الذهاب ضد وولفرهامبتون على ملعب تورينو الأولمبي ولكن تلقى هزيمة بثلاث أهداف مقابل هدفين، في إنتظار خوض مباراة العودة بعد خوض الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وفي اليوم الآخير من الجولة الأولى سينفرد الإنتر الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 69 نقطة متساوياً مع أتالانتا في عدد النقاط بالمتابعة الكاملة حيث ستكون المباراة الوحيدة التي تُقام يوم الأثنين 26 أغسطس، والتي سيستضيف فيها على استاد جوزيبي مياتسا نادي ليتشي الصاعد حديثاً للسيري آ بعد أن توصف دوري الدرجة الثانية الإيطالية برصيد 66 نقطة ليتأهل مباشرة إلى الدوري الأول في إيطاليا.

موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة الأولى

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة بارما - يوفنتوس إينيو تارديني السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - beIN SPORTS HD 4 فيورنتينا - نابولي أرتيمو فرانكي السبت 24 أغسطس 2019،

23 ذو الحجة 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - ميلان فريولي الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - beIN SPORTS HD 4 كالياري - بريشيا سردينيا أرينا الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - سبال - أتالانتا باولو ماتزا الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - روما - جنوى أوليمبيكو "روما" الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - beIN SPORTS HD 4 هيلاس فيرونا - بولونيا مارك بينتجودي الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - beIN SPORTS HD 12 سامبدوريا - لاتسيو لويجي فيراريس الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - تورينو - ساسوولو أوليمبيكو جراندي تورينو الأحد 25 أغسطس 2019،

24 ذو الحجة 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - الإنتر - ليتشي سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" الاثنين 26 أغسطس 2019،

25 ذو الحجة 1440،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة الأولى في السيري آ