مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20

أحمد جمال

ينتظر عاشقي كرة القدم في العالم إنطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-20 بشغف، فبعد إنتهاء الموسم السابق من البطولة الأقوى تنافسيه في العالم والتي توج فيها مانشستر سيتي بطلاً عن موسم 2018-19 لتصدره لجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول الذي كان يُصارع على اللقب حتى الجولة الآخيرة، أصبحنا على مشارف إنطلاق الموسم الجديد من البطولة والتي سيفتتحها الريدز يوم الجمعة 9 أغسطس 2019، 8 ذو الحجة 1140. بمباراة هامة من أجل التصدر وزرع الثقة منذ البداية.

وكما أشرنا أعلاه أن المباراة الإفتتاحية ستكون من نصيب لاعبنا العربي المصري محمد صلاح وزملاءه ضد فريق نورويتش الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي، ورغم سهولة اللقاء إلا أن المباراة تُعد هامة لليفربول الذي يحتاج للتصدر منذ الجولة الأولى لزرع الثقة في لاعبيه وجماهيرة ومواصله المشوار الطويل إلى اللقب، بينما سيتواجه مانشستر سيتي في اليوم الذي يليه بفريق وست هام، وبالطبع سيحاول أبناء المدرب بيب جوارديولا الدخول إلى أجواء المنافسة على الدوري سريعاً حتى لا يحتاج لإنتظار تعثر الخصم في الجولات الآخيرة كما حدث في الموسم السابق.

وفي اليوم الآخير من الجولة الأولى سيخوض أرسنال لقاءه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20 أمام نيوكاسيل يونايتد، وينتظر محبي الجانرز المباراة الأولى بفارغ الصبر لإختبار مدى التغيير الذي يأمل جميع عاشقي الفريق مشاهدتة لنسيان المواسم الآخيرة السابقة، كما أننا سنتابع مباراة غاية في القوة والنديه، وتُعد المباراة الأقوى في الجولة الأولى وهي المباراة الختامية للجولة والتي تجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، والتي سنشاهد فيها الأثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن الميركاتو الصيفي والذي شارك فيه كلاً الفريقين بقوة.

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موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2019-20 - الجولة الأولى

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - نورويتش أنفيلد الجمعة 9 أغسطس 2019،

8 ذو الحجة 1440،

21:00 مصر، 22:00 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2 وست هام - مانشستر سيتي استاد لندن السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440،

13:30 مصر، 14:30 السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 كريستال بالاس - إيفرتون سيلهرست رود السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 1 بيرنلي - ساوثهامبتون تورف مور السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 3 واتفورد - برايتون فيكارج رود السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كريج باوسن beIN SPORTS HD 4 بورنموث - شيفيلد يونايتد دين كورت السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440،

16:00 مصر، 17:00 السعودية كيفن فريند beIN SPORTS HD 2 توتنهام - أستون فيلا ملعب توتنهام هوتسبير السبت 10 أغسطس 2019،

9 ذو الحجة 1440،

18:30 مصر، 19:30 السعودية كريس كافاناغ beIN SPORTS HD 2 ليستر سيتي - وولفرهامبتون ملعب كينج باور الأحد 11 أغسطس 2019،

10 ذو الحجة 1440،

15:00 مصر، 16:00 السعودية أندريه مارينر beIN SPORTS HD 1 نيوكاسل يونايتد - أرسنال ملعب سانت جيمس بارك الأحد 11 أغسطس 2019،

10 ذو الحجة 1440،

15:00 مصر، 16:00 السعودية مارتن آتكينسون beIN SPORTS HD 2 مانشستر يونايتد - تشيلسي أولد ترافورد الأحد 11 أغسطس 2019،

10 ذو الحجة 1440،

17:30 مصر، 18:30 السعودية آنتوني تايلور beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة الأولى في البريميرليج