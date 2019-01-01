تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد | مواعيد المباريات، الصفقات الجديدة والراحلون عن العميد

تعرف على مواعيد مباريات الاتحاد الودية التحضيرية للموسم الجديد 2019-20، ومن هم اللاعبون المنضمون حديثاً والراحلون؟

أحمد جمال

كان الموسم السابق للاتحاد من أكثر مواسمه سوءاً على جميع النواحي، فقد عاني العميد كثيراً من عدم ثبات الفريق والنتائج الكثيرة المتخبطة، فعلى مستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لم يظهر للنمور أي أنياب على عكس العادة، فقد أحتل المونديالي المركز العاشر برصيد 34 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط وثلاث نقاط عن مركز تصفيات الإقصاء الذي يحتله الحزم.

وعلى الرغم من وصول الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بخطوات ثابته إلا أنهم هُزموا في المباراة النهائية على يد التعاون بهدفين دون رد، ليعيش نادي الوطن موسماً صعباً على جماهيرة ومحبيه، ولم يقف الحظ العسير عند هذا الحد ففي بطولة كأس العرب للأندية الأبطال لم يستطع الاتحاد أن يعبر من المرحلة الأولى من المنافسات بعد هزيمته في دور الـ32 أمام الوصل، رغم التعادل بنتيجة (1-1) الذي حُقق على ملعبه في مباراة الذهاب إلا أن التعادل السلبي خارج ملعبه أعطى أحقية التأهل للإمبراطور الإماراتي لإحرازه لهدف خارج ملعبه.

حتى الآن خرج العميد من جميع البطولات التي نافس عليها وهذا ما يوضح الخلل الواضع والمشاكل الكثيرة في الفريق، والذي من المؤكد سيحاول رؤساء النادي تعديله في فترة الانتقالات الحالة لبدء موسماً جديداً يعوض به محبي النمور ليتناسوا ما حدث في الموسم المنقضي، ولكن على كل حال فهناك بطولة مازالت بين إيدي الاتحاد وهي دوري أبطال آسيا التي حقق فيها حتى الآن مشواراً جيداً بتوصفه المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة خلف الوحدة الإماراتي المتصدر برصيد 13 نقطة، في مجموعة لم تكن بالسهلة حيث ضمت معهم كلً من الريان الإماراتي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني.

وبتأهل المونديالي إلى دور الـ16 فسيتواجه مع متصدر المجموعة الأولى وهو فريق ذوب آهن الإيراني الذي تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة ودون آي هزيمة، وهذا ما يضع حملاً ثقيلاً على القائمين على إدارة الفريق، فالمسؤلية التي على عاتقهم تُلزمهم بالعودة مرة آخرى بالاتحاد إلى وضعه الطبيعي وهو المنافسة على جميع البطولات التي يخوضها، ولذا ففترة الراحة الحالية والميركاتو الحالي هي فرصة كبيرة لتحقيق الهدف وبداية شكل جديد للعميد بدءاً بالبطولة الآسيوية التي تُستكمل قبل بدأ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الصيفية للاتحاد استعداداً لموسم 2019-20، جدول مباريات النمور التحضيرية، موعد انطلاق مبارياته في الموسم الجديد وأكثر من ذلك.

جدول مباريات الاتحاد قبل إنطلاق موسم 2019-20

المباراة البطولة الموعد الملعب الاتحاد - ذوب آهن دوري أبطال آسيا الاثنين 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440

19:00 السعودية، 18:00 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية ذوب آهن - الاتحاد الاثنين 12 أغسطس 2019،

11 ذو الحجة 1440

19:00 السعودية، 18:00 مصر استاد النادي العربي

قررت إدارة النادي إقامة معسكر خارجي في مدينة مانشستر الإنجليزية بدءاً من يوم 4 يوليو 2019، ثم العودة مرة آخرى قبل مبارياتهم في البطولة الآسيوية والتي سيخوض الاتحاد خلاله مباراتي الذهاب والعودة من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا والتي سيواجه فيها نادي ذوب آهن، وقد جُدولت المباراتين على أن تكون مباراة الذهاب بمدينة الملك عبد الله الرياضية يوم الاثنين 5 أغسطس القادم، الموافق 4 ذو الحجة، قبل أن يلتقي الفريقين في مباراة العودة باستاد حمد الكبير أو ما يُسمى باستاد النادي العربي يوم 12 من نفس الشهر.

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إليكم نتائج قرعة الأدوار الإقصائية من #دوري_أبطال_آسيا ⚽️⬇️ pic.twitter.com/ZJtaG0OQ6I — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) ٢ يوليو ٢٠١٩

سوق انتقالات الاتحاد في صيف 2019

أنهي الاتحاد حتى الآن ثلاث صفقات الأولى كانت بشراء المدافع حمدان الشمراني من الفيصلي، والثانية هي صفقة عبد الإله سعد المالكي بعد إنتهاء مدة عقدة مع الوحدة وانتقاله كلاعب حر، ثم الصفقة الآخيرة التي ضم فيها العميد عبد الرحمن على العبود من صفوف الاتفاق، كما جدد النمور أيضاً عقود كلاً من زياد الصحفي وخالد السميري لمدة 4 سنوات وحتى عام 2023.

بينما استغنى المونديالي عن خدمات أكثر من لاعب فقد انتقل عمر المزيعل بعد إنتهاء مدة إعارته مع الفيحاء عاد الفريق ليطلب ضمه وبالفعل انتقل اللاعب بعد عودته من الإعارة بيوم واحد فقط، كما انتقل مصعب السالمي إلى المجزل، أحمد حسن عسيري إلى التعاون ومحمد ريمان الدوسري إلى الرائد بعد إنتهاء مدة عقدهم مع الاتحاد دون أن يتم التجديد لهم.،

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صفقات الاتحاد في صيف 2019: