جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 فبراير 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات الأحد 16 فبراير 2020 في البطولة العربية والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والقنوات الناقلة..

تُقام عدد من المباريات المثيرة للغاية اليوم الأحد 16 فبراير 2020، الموافق 22 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في عدد من البطولات سواءً الأوروبية أو العربية.

البداية ستكون من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عندما يلتقي الإسماعيلي مع الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من البطولة.

كذلك فإن الدوري الإنجليزي سيكون حافل بمبارتين مثيرتين، الأولى توتنهام مع أستون فيلا، والثانية أرسنال مع نيوكاسل.

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ثم ننتقل إلى الدوري الإيطالي، حيث يلعب يوفنتوس مع بريشيا ونابولي مع كالياري، على أن يكون ختام اليوم بقمة من القمم المثيرة في الكالتشيو بين إنتر ولاتسيو.

أما إذا كنت من عشاق الكرة الألمانية فأنت على موعد مع المتعة المحفوظة بلقاء بايرن ميونخ مع كولن، وكذلك شالكه مع ماينتس.

أخيرًا، يمكنك أن تختتم يومك بمتابعة النادي الملكي، ريال مدريد، والذي سيلتقي مع سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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الآن نتعرف سويًا على مواعيد مباريات يوم الأحد 15 فبراير 2020 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 فبراير "15-2-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - توتنهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 أرسنال - نيوكاسل 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - بريشيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 كالياري - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 لاتسيو - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني - 22 المباراة الموعد القناة الناقلة كولن - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS HD 5