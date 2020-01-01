موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً على نادي أتالانتا الإيطالي على ملعب أتليتي أتزوري إيطاليا يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يتصدر الريدز المجموعة برصيد 6 نقاط من مبارايتين حيث فاز على آياكس الهولندي بهدف دون مقابل، وحقق الفوز أيضاً في مباراته الأخيرة أمام نادي ميدتييلاند الدنماركي بهدفين دون رد، والفوز في المباراة القادمة قد يحسم صعوده للدور التالي مبكراً.

أما صاحب الأرض يهمه تحقيق نتيجة إيجابية حيث يأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط الفوز على الريدز يضعهم في الصدارة والتعادل يضمن له البقاء في المركز الثاني حتى لو فاز آياكس الهولندي في مباراته، أما الهزيمة قد تضع الفريق الإيطالي في موقف صعب خصوصاً أن المباراة على ملعبه و المواجهة القادمة أمام الريدز على أرضه مما يزيد من صعوبتها ولازالت المنافسة قائمة في المجموعة ويأمل كل فريق من حسم التأهل.

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ما هو موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا؟

موعد مباراة ليفربول ضد أتالانتا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، الموافق 17 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيقام في ملعب أتليتي أتزوري.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتالانتا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 4.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد أتالانتا عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتالانتا - ليفربول الثلاثاء 3 نوفمبر 2020،

17 ربيع الأول 1442،

22:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 4 أتليتي أتزوري

التشكيل المتوقع لليفربول

أبرز غيابات ليفربول هو فيرجيل فان دايك الذي تعرض لإصابة في مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي سيغيب لمدة طويلة بسببها، ويغيب أيضًا فابينيو وتياجو وتشامبرلين للإصابة.

سيبدأ كلوب بأليسون في حراسة المرمى، روبرتسون وويليامز وجوميز وأرنولد في الدفاع، فاينالدوم وميلنر وهندرسون في الوسط، صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - ريس ويليامز - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينيو فاينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لأتالانتا

سيغيب عن أتالانتا في مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا جوسينس وكالدارا وبيتشيني ودي رون للإصابة.

سيبدأ جاسبيريني بسبورتييلو في حراسة المرمى، تولوي وروميرو وديمسيتي في الدفاع، مويكا وباشاليتش وفريلير وهاتيبور في الوسط، جوميز وزاباتا وإيليتشيتش في الهجوم.

التشكيل | 3-4-3

سبورتييلو

ديمسيتي - كريستيان روميرو - رافائل تولوي

مويكا - باشاليتش - ريمو فريلير - هانس هاتيبور

أليخاندرو جوميز - دوفان زاباتا - يوسيب إيليتشيتش