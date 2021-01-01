موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الرائد في الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف الهلال نادي الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة 22 من الدوري السعودي 2020-21، وذلك يوم الجمعة القادم 5 مارس 2021.

عاد الزعيم بقوة لشاكلة الانتصارات في الجولة الأخيرة، حيث أسقط الفتح بخمسة أهدافٍ لهدفين وعاد للضغط والمنافسة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث أصبح رصيده 39 نقطة في المركز الثاني خلف الشباب المتصدر.

فاز الرائد في الجولتين السابقتين بنتائج كبيرة، وذلك على أبها بالثلاثة وعلى العين بالأربعة، ليصبح بذلك رصيده 25 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، وسيكون عليه الخروج ولو بنقطة من مباراة الزعيم في محاولة للبقاء خارج منطقة الهبوط.

فيديو: ملخص مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال والرائد في الجولة 22 من الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الرائد؟

موعد مباراة الهلال ضد الرائد هو يوم الجمعة 5 مارس 2021 ميلاديًا، الموافق 21 رجب 1442 هجريًا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 8:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:35 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والرائد عبر موقع جول والذي سيبدأ قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.