موعد مباراة الهلال وأجمك في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد نادي أجمك في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستهل الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا 2021 بمباراة صعبة ضد نادي أجمك، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

بحسب نظام النسخة الحالية الاستثنائية من دوري أبطال آسيا، ستقام جميع مباريات المجموعة في العاصمة الرياض، وقد خُصص ملعبين لهذا الغرض، الأول هو الملعب الذي سيستضيف هذه المباراة، والثاني هو الملعب التاريخي للكرة السعودية ستاد الملك فهد الدولي.

لم يكن هذا التغيير الوحيد الذي طرأ على النسخة الحالية من دوري الأبطال، فقد زادت الفرق المشاركة في البطولة وهو ما أثر على عدد الفرق المتأهلة للدور الثاني من كل مجموعة، ففي السابق كان يتأهل المتصدر والوصيف مباشرةً للدور التالي، لكن في النسخة الحالية سيتأهل المتصدرون مباشرةً، وسيلحق بهم أفضل 6 فرق حققت المركز الثاني.

يتنافس الفريقان في المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021، وتضم أيضًا نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، ونادي استقلول الطاجيكي، وقد تأهلت جميع المفرق لدور المجموعات مباشرةً من دورياتها المحلية، باستثناء نادي أجمك الذي واجه الغرافة في الملحق وفاز عليه بهدفٍ نظيف.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال وأجمك في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة الهلال وأجمك في دوري أبطال آسيا 2021؟

موعد مباراة الهلال وأجمك في دوري أبطال آسيا هو يوم الخميس 15 أبريل 2021، الموافق 3 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأجمك؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2021، وستذاع المباراة عبر إحدى قنواتها.

وإذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال وأجمك عن طريق النسخة العربية من موقع جول .