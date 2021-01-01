موعد مباراة الهلال ضد أجمك الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد نادي أجمك في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستعد نادي الهلال لمباراة صعبة ضد نظيره أجمك على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

خسر الهلال بالأربعة من نادي استقلول في الجولة الرابعة من دور مجموعات الآسيوية، وذلك بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع نادي أجمك وفاز في الثانية على شباب الأهلي وفاز في الثالثة على استقلول، وتوقف رصيد الزعيم عند النقطة السابعة وتراجع للمركز الثاني في ترتيب المجموعة بأفضلية المواجهات المباشرة للنادي الطاجيكي.

أقصى نادي أجمك الغرافة من ملحق دوري أبطال آسيا 2021، وفي مبارياته في دورالمجموعات تعادل مع الهلال وخسر من استقلول وفاز على شباب الأهلي ذهابًا وتعادل إيابًا، ليتذيل المجموعة برصيد 4 نقاط بأفضلية المواجهات المباشرة للفريق الإماراتي.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2021

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال وأجمك في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة.

متى مباراة الهلال وأجمك في دوري أبطال آسيا 2021؟

موعد مباراة الهلال وأجمك هو يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، الموافق 15 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأجمك؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباراة الهلال وأجمك عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.