تعرف على موعد الشباب ضد الفيصلي في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل نادي الشباب ضيفًا على الفيصلي في مدينة الملك سلمان الرياضية، وذلك في الجولة 29 وقبل الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021.

لا بديل للشباب عن الفوز على العنابي لإبقاء فرصته في الفوز بالدوري السعودي هذا الموسم، لكن بشرط أن يخسر الهلال في نفس الجولة من التعاون، فالفارق بين الزعيم المتصدر والليث الوصيف هو 4 نقاط، وفي حالة تعثر الأبيض سيتوج الأزرق بأي نتيجة.

يحتل نادي الفيصلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، والفارق بينه وبين مراكز الهبوط هو 5 نقاط، وهو ما يشير إلى أنه ضمن البقاء بنسبة كبيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الشباب ضد الفيصلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى مباراة الشباب ضد الفيصلي؟

موعد مباراة الشباب ضد الفيصلي هو يوم الأحد 23 مايو 2021، الموافق 11 شوال 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والفيصلي؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الشباب والفيصلي عبر موقع جول.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفيصلي - الشباب الأحد 23 مايو 2021،

11 شوال 1442،

21:00 السعودية، 20:00 مصر KSA SPORTS HD مدينة الملك سلمان الرياضية

التشكيل المتوقع للفيصلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب شاموسكا بالتشكيل التالي..

الفريق الاول لكرة القدم يواصل تدريباته على ملعب النادي #الفيصلي https://t.co/gncWDw8RLz pic.twitter.com/LhXndzb1rW — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) May 20, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مصطفى ملائكة

محمد قاسم - إيجور روسي - رافائيل سيلفا - علي مجرشي

هشام فايق - ألكساندر ميركيل

جيليرمي - رومان أمالفيتانو - خالد كعبي

جوليو تافاريس

التشكيل المتوقع للشباب

يغيب عن الشباب متوسط الميدان ألفريد ندياي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب كارلوس هيرنانديز بالتشكيل الآتي..

⚽️ "ليوثنا" مساء الخميس

🔋 تدريبات استشفاء للمشاركين في لقاء الأمس

💡 حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة #الشباب الاستاذ #خالد_البلطان pic.twitter.com/k0OOzlPeD4 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) May 20, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

زيد البواردي

عبد الله الزوري - إيجور ليشنوفسكي - حسان تمبكتي - محمد سالم

إيفير بانيجا - حسين القحطاني

فابيو مارتينس - كريستيان خوانكا - سيبا

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