موعد مباراة الشباب ضد العين في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد الشباب ضد العين في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي الشباب على ملعبه بالرياض نادي العين في الجولة 28 من الدوري السعودي 2020-2021.

ينافس نادي الشباب بقوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، ويحتاج للفوز بهذه المباراة وخسارة أو تعادل الهلال أمام الأهلي ليبقي على آماله في الفوز بالبطولة، حيث يحتل الليث الأبيض المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزعيم.

هبط نادي العين رسميًا من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يقع في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن الباطن صاحب المركز 13، وهو المركز الأخير خارج منطقة الهبوط.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الشباب والعين والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى مباراة الشباب ضد العين؟

موعد مباراة الشباب ضد العين هو يوم الأربعاء 19 مايو 2021، الموافق 7 شوال 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 7:10 مساءً بتوقيت السعودية، 6:10 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والعين؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الشباب - العين الأربعاء 19 مايو 2021،

7 شوال 1442،

19:10 السعودية، 18:10 مصر KSA SPORTS HD ملعب نادي الشباب

التشكيل المتوقع لنادي الشباب

من المتوقع أن يبدأ المدرب كارلوس إناريخوس بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-1-4-1

زيد البواردي

عبد الله الزوري - إيجور ليشنوفسكي - حسان تمبكتي - محمد سالم

ألفريد ندياي

سيبا - إيفير بانيجا - كريستيان خوانكا - فابيو مارتينس

أوديون إيجالو

التشكيل المتوقع لنادي العين

من المتوقع أن يبدأ المدرب بابلو ماشين بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد مزيد

سيف حسين - باستوس - حسن الحربي - حسن معاذ

بادو ندياي

أمادو موتاري - جيترسون - عمر السحيمي - محمد فؤاد

فيصل الجمعان