موعد مباراة السد والوحدات في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السد ضد الوحدات في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه نادي السد نادي الوحدات في الملعب التاريخي للكرة السعودية ستاد الملك فهد الدولي اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، وذلك في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

تعادل السد في أولى مبارياته في دوري الأبطال مع نادي فولاد بهدفٍ لمثله، وذلك قبل أن يخسر من النصر بثلاثة أهدافٍ لهدف في الجولة الثانية، ليصبح رصيده نقطة واحدة وضعته في مؤخرة المجموعة الرابعة.

يمتلك الوحدات نقطة واحدة هو الآخر ويتواجد في المركز الثالث بفارق الأهداف عن عيال الذيب، حيث تعادل مع العالمي في أولى مبارياته وخسر من الفريق الإيراني في الجولة الماضية.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة السد والوحدات، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة السد والوحدات؟

موعد مباراة السد والوحدات هو يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، الموافق 8 رمضان 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت قطر، الثامنة بتوقيت الأردن.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السد والوحدات؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السد - الوحدات الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

21:00 قطر، 20:00 الأردن GSA ستاد الملك فهد الدولي

التشكيل المتوقع للسد

من المتوقع أن يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-4-2-1

مشعل برشم

عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل

نام تاي هي - محمد وعد - جيليرمي - حسن الهيدوس

سانتي كازورلا - رودريجو تاباتا

بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع للوحدات

من المتوقع أن يبدأ المدرب عبد الله أبو زمع بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

أحمد عبد الستار

أحمد هيكل - يزن أبو العرب - طارق خطاب - عبد الله نصيب

فادي عوض

أحمد زريق - خالد عصام - أحمد سمير - إبراهيم الجوابرة

عبد العزيز ندياي