موعد مباراة الوحدة والريان في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الوحدة ضد الريان في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

سيكون عشاق الكرة في الخليج العربي على موعد مع صدام قوي بين الوحدة الإماراتي والريان القطري، وذلك في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

خسر نادي الوحدة في مباراته الأولى من بيرسبوليس بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يتعادل مع جوا الهندي سلبيًا، ليمتلك بذلك نقطة واحدة ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

تعادل نادي الريان هو الآخر مع جوا في الجولة الأولى ثم خسر من بيرسبوليس بثلاثة أهدافٍ نظيفة، ليمتلك نفس رصيد الوحدة ويقبع في قاه المجموعة بفارق الأهداف.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الوحدة والريان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الوحدة والريان؟

موعد مباراة الوحدة والريان هو يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، الموافق 8 رمضان 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت قطر، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والريان؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة - الريان الثلاثاء 20 أبريل 2021،

8 رمضان 1442،

17:30 قطر، 18:30 الإمارات GSA ستاد فاتوردا

التشكيل المتوقع للوحدة الإماراتي

من المتوقع أن يبدأ المدرب جول محمدي بالتشكيل الآتي..

📸 العنابي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الريان مساء الغد في ثالث مباريات دور المجموعات بدوري ابطال آسيا 💪🇱🇻 #WHDFC pic.twitter.com/dzAmxJKAkE — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) April 19, 2021

التشكيل | 4-3-2-1

محمد الشامسي

أحمد راشد - فارس جمعة - لوكاس بيمينتا - عبد الله الكربي

لي ميونج جو - عبد الله سالمين - إسماعيل مطر

عمر خربين - خليل إبراهيم

تيم ماتافج

التشكيل المتوقع للريان

من المتوقع أن يبدأ المدرب لوران بلان بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

فهد يونس

خالد مفتاح - شجاع خليل زاده - دامي تراوري - محمد علاء الدين

عبد العزيز حاتم - فرانك كوم

ياسين براهيمي - نايف الحضرمي - إبراهيم مسعود

يوهان بولي