القمة 122: موعد مباراة الأهلي والزمالك، القنوات الناقلة وأخبار الفريقين

كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة 122، الموعد والقنوات الناقلة والحكام، وأخبار الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع لهما، وتاريخ وأرقام مباراة القمة

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لنسخة جديدة من مباراة القمة ستحمل الرقم 122 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري المصري الممتاز، وستقام في الملعب التاريخي للكرة في بلاد الفراعنة ستاد القاهرة الدولي.

ستكون مباراة الأهلي والزمالك القادمة هي الثانية بين الفريقين في هذا الموسم، ومن المتوقع أن لا تكون الأخيرة، وفي مباراة الدور الأول التي لُعبت منذ أسابيع فاز المارد الأحمر على الجار اللدود بهدفين لهدف.

تتمتع مباراة القمة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وعلى غرار الكلاسيكو الإسباني، ينقسم محبو كرة القدم نع صافرة بدايتها إلى قسمين، أحمر بلون قميص النادي الأهلي، وأبيض بلون قميص نادي الزمالك.

فيديو: أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2021

فما هو موعد مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك وما القنوات الناقلة؟ جول ينقل لك كل شيء عن المباراة.

متى موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري هو يوم الإثنين 10 مايو 2021، وستقام في ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة القمة الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والزمالك على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة مباراة القمة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الزمالك الإثنين 10 مايو 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ON TIME SPORT1 ستاد القاهرة الدولي

من هو حكم مباراة الأهلي والزمالك القادمة؟

لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لكن بحسب الإعلامي أحمد شوبير وعدد من وسائل الإعلام، فإن المرشح الأول لإدارة المباراة هو أمين عمر.

امين عمر المرشح الاول وبقوه لادارة المباراه — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 8, 2021

يبلغ أمين عمر من العمر 36 عامًا، وقد أدار أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 2013، وكانت بين سموحة وتليفونات بني سويف.

سبق له التحكيم خارج القطر المصري في كلاسيكو الدوري التونسي بين النجم الساحلي والترجي، وذلك في 2018، وفي السنة التالية، أُختير ضمن حكام كأس أمم إفريقيا للشباب 2019.

طوال تاريخه، أدار أمين عمر للزمالك 18 مباراة، فاز الفارس الأبيض في 15 منها وتعادل في 3 ولم يخسر أي واحدة، كما أدار للأهلي 13 مباراة، انتهت 9 منها بفوز المارد الأحمر وتعادل مرتين وخسر مرتين.

أخبار الأهلي قبل مباراة القمة 122 ضد الزمالك

يعيش النادي الأهلي ظروف لا يحسد عليها، فهناك عدد من أعمدة الفريق غابت عن الفريق في الفترة الأخيرة.

سيغيب عن مباراة الأهلي والزمالك الظهير التونسي علي معلول لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مبارة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، كذلك سيغيب حمدي فتحي لإصابته بكسر في الذراع، ويغيب جونيور أجايي لتعرضه لشد في العضلة الضامة.

سيغيب أيضًا كريم نيدفيد ومحمد محمود ، وذلك لعدم جاهزيتهما بعد الإصابة الطويلة التي لحقت بهما.

🗒|اليكم قائمة فريقنا استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري.🦅🔥💪

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/jGiwvAowzE — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 8, 2021

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الزمالك

لن يجازف بيتسو موسيماني في مباراة الأهلي والزمالك بكل تأكيد، وسيبدأ بأفضل عناصره في جميع المراكز.

سيحرس عرين الأهلي في مباراة القمة بكل تأكيد محمد الشناوي، ومن المتوقع أن يعود أيمن أشرف لمركز الظهير الأيسر وأن يشارك رامي ربيعة بدر بانون في قلب الدفاع، وسيتواجد محمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

سيتكون محور الوسط بكل تأكيد من الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج، وسيخوض الثلاثي طاهر محمد طاهر وأفشة والشحات مهمات الوسط الهجومي، وسيتواجد محمد شريف كمهاجم وحيد.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

أخبار الزمالك قبل مباراة القمة 122 ضد الأهلي

غيابات الزمالك في مباراة القمة ضد الأهلي أقل وطأة، حيث يغيب 4 لاعبين فقط.

يستمر غياب محمد أبوجبل لإصابته بفيروس كورونا، وسيغيب عبد الله جمعة للإصابة بجزع في الركبة، كذلك يغيب إمام عاشور وأحمد عيد للإيقاف.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد الأهلي

المعروف عن كارتيرون أنه مدرب حذر ولا يحبذ المجازفة، وسيخوض بكل تأكيد مباراة الأهلي بتشكيله الأساسي الذي اعتاد عليه جمهور الزمالك.

قدم محمد عود مستوى جيد في آخر مباراتين للزمالك، ومن المتوقع أن يستمر في حراسة المرمى أمام النادي الأهلي، وسيعتمد الفرنسي في الدفاع على الرباعي المعتاد فتوح والونش ومحمود علاء وحازم إمام.

سيتواجد طارق حامد بجانب ساسي في محور الوسط، وسيتكون ثلاثي الوسط الهجومي من أوباما وبنشرقي وزيزو، وسيقود الهجوم حميد أحداد.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك؟

جمعت 240 مباراة بين الأهلي والزمالك في جميع المسابقات، حقق الأهلي الفوز في 104 وانتصر الزمالك في 58.

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 121 مباراة سابقة، كانت آخرها في الدور الأول من الموسم الحالي وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة، حيث حقق 46 انتصار مقابل 27 فوز للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 48 مناسبة.

سجل المارد الأحمر 145 هدفًا في ديربي القاهرة، أما أبناء ميت عقبة فقد سجلوا 104 هدفًا فقط في تاريخ المواجهات ضد الغريم التقليدي، وذلك على صعيد الدوري.

هداف ا لأهلي في مباريات القمة هو سيد عطية ومحمد أبوتريكة برصيد 7 أهدافٍ لكلٍ منهما، أما هداف الزمالك فهو علاء الحامولي وخليل قدري برصيد 5 أهدافٍ لكلٍ منهما.

التعادل السلبي هو النتيجة الأكثر التي انتهت بها مباراة الأهلي والزمالك عبر التاريخ، حيث تكرر 21 مرة.