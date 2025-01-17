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Rafael Leao Nicolo Savona Milan JuventusGetty Images
بلال محمد

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم، قمة من قمم الكرة الإيطالية، والتي ستجمع يوفنتوس مع ميلان، ضمن إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي 2024-2025.

يوفنتوس، يدخل المباراة بهدف مصالحة جماهيره، عقب التعثر في آخر ثلاث مباريات بالتعادل، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات للاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

على الجانب الآخر، ميلان يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق لقب السوبر الإيطالي، والفوز في آخر مبارياته أمام كومو، يستهدف مواصلة النتائج الإيجابية، لتحسين مركزه في الدوري.

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ويحتل يوفنتوس، المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، على الجانب الآخر يأتي ميلان في المركز السابع وفي جعبته 31 نقطة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة يوفنتوس وميلان، في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي 2024-2025، والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي 2024-2025 هو يوم السبت السبت 18 يناير 2025، على ملعب أليانز ستاديوم.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان عبرها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
يوفنتوس - ميلانالسبت 18 يناير 2025،
19:00 مصر، 20:00 السعودية		AD Sports Premium 1أليانز ستاديومفارس عوض

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىميشيل دي جريجوريو
خط الدفاعنيوكولو سافونا - فيديريكو جاتي - بيير كالولو - أندريا كامبياسو
خط الوسطكيفرين تورام - مانويل لوكاتيلي - ويستون ماكيني
خط الهجوميلديز - تيموثي وياه - تيون كوبيمنيريس

تشكيل ميلان المتوقع أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2024-2025:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىماينان
خط الدفاعثيو هيرنانديز، توموري، ثياو، إيمرسون رويال
خط الوسطرييندرز، يوسف فوفانا، إسماعيل بن ناصر
خط الهجومبوليسيتش، ألفارو موراتا، رافاييل لياو
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