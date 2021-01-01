موعد مباراة يوفنتوس وسبال في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام سبال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بملعب أليانز ستاديوم، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد يوفنتوس لمواجهة حاسمة في كأس إيطاليا، عندما يستقبل نظيره سبال يوم الأربعاء بملعب أليانز ستاديوم، في المباراة المقرر لها لحساب الدور ربع النهائي من البطولة.

البيانكونيري مؤخرًا استعاد عافيته بعدما تمكن من تحقيق لقب كأس السوبر على حساب نابولي، إلى جانب اقترابه من الصدارة في الكالتشيو في أعقاب الفوز على بولونيا منذ أيام قليلة.

لكن مفاجآت الكأس تظل واردة، وسبال الذي يأتي من دوري الدرجة الثانية أخرج في الدور السابق أحد أفضل أندية إيطاليا مؤخرًا، ساسوولو، لذلك فعلى كتيبة أندريا بيرلو الحظر تمامًا.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وسبال وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وسبال؟

موعد مباراة يوفنتوس وسبال هو الأربعاء الموافق 27 يناير 2021، الموافق 14 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وسبال؟

لا توجد قنوات قد اشترت حقوق بث بطولة كوبا إيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن.

موقع جول سيبث المباراة كتابيًا قبل انطلاقها بنصف ساعة، لذلك يمكنك متابعة المباراة من خلاله.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - سبال الأربعاء 27 يناير 2021،

14 جمادى الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لا يوجد أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

جيانلويجي بوفون

أليكس ساندرو - جورجيو كيليني - ماتياس دي ليخت - خوان كوادرادو

آرون رامسي - فيدريكو بينتانكور - ويستون مكيني - فيدريكو كييزا

ألفارو موراتا - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لسبال

من المتوقع أن يعتمد المدرب باسكوال مارينو على التشكيل الآتي: