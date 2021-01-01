موعد مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام جنوى في الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي على ملعب أليانز ستاديوم، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل يوفنتوس على ملعبه أليانز ستاديوم نظيره جنوى، في مباراة هامة تجمع بينهما لحساب الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي.

يوفنتوس استعاد توازنه وعافيته بعض الشيء بالفوز على نابولي في المباراة المؤجلة بينهما يوم الأربعاء الماضي بهدفين نظيفين، لكل لا يزال مستقبل المدرب أندريا بيرلو على المحك رغم كل شيء.

يأتي البيانكونيري حاليًا في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن المتصدر إنتر، لذلك فالسيدة العجوز لا تمتلك رفاهية فقدان أي نقاط في الفترة المقبلة في سبيل صناعة المعجزة والظفر بلقب الكالتشيو.

من جهة أخرى فجنوى في حالة مستقرة إلى حد كبير قياسًا بمعاناته الموسم الماضي من المنافسة على الهبوط، حيث يأتي في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

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الآن نتعرف على موعد مباراة يوفنتوس وجنوى وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وجنوى؟

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى هو الأحد الموافق 11 أبريل 2021، بملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوى عبر beIN Sports HD 3.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - جنوى الأحد 11 أبريل 2021،

29 شعبان 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتيس دي ليخت - دانيلو

آرون رامسي - أدريان رابيو - أرتور - فيدريكو كييزا

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

التشكيل المتوقع لجنوى

من المتوقع أن يعتمد المدرب بالارديني على التشكيل الآتي: