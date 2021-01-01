موعد مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بورتو في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا على ستاد الدراجاو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع مباريات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا التي تبدأ منافساتها غدًا، ويلتقي البيانكونيري أول المجموعة ز نظيره البرتغالي بورتو ثاني المجموعة ج.

صعد يوفنتوس كأول مجموعته برصيد 15 نقطة بالأفضلية في المواجهات المباشرة بعد التعادل في النقاط مع برشلونة ثاني المجموعة، حيث فاز برشلونة في مباراة الإياب بهدفين مقابل لاشئ، ثم استطاع البيانكونيري الفوز في لقاء العودة بثلاثة أهداف دون رد.

أما بورتو فصعد كثاني مجموعته برصيد 13 نقطة بفرق 3 نقاط فقط عن نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد الذي صعد كأول مجموعته.

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في هذا التقرير نستعرض موعد مباراة يوفنتوس وبورتو في دوري أبطال أوروبا

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وبورتو؟

يستضيف بورتو فريق يوفنتوس على ستاد الدراجاو مساء الغد 16 فبراير 2021 ميلادياً، الموافق 4 رجب 1441 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبورتو؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 2 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بورتو - يوفنتوس الثلاثاء 16 فبراير 2021،

4 رجب 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 الدراجاو

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يبدأ المدرب أندريا بيرلو المباراة بالتشكيل الأتي

التشكيل | 3-5-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت

فيديريكو كييزا - أدريان رابيو - أرتور - وستون ماكيني - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لبورتو

من المتوقع أن يبدأ المدرب سيرجيو كونسيساو المباراة بالتشكيل الأتي

التشكيل | 4-4-2

أجوستين ماركيسن

مالانج سار - دييجو لييت - بيبي - ويلسون مانافا

جواو ماريو نيتو - فابيو فييرا - سيرجيو أوليفيرا - خيسوس كورونا

مهدي طارمي - موسى ماريجا

