موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وليون في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2020، وما هي القنوات الناقلة لمباراة البيانكونيري في دوري الأبطال بعد الكورونا؟

سيكون عشاق كرة القدم في كل مكان في العالم على موعد مع قمة قوية بين يوفنتوس وليون ، وذلك في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على استاد أليانز بتورينو.

توقف دوري الأبطال في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وبعد عودة الدوريات الأوروبية وانتهائها سنكون على موعد مع عودة ذات الأذنين بشكلٍ جديد يوم الجمعة 7 أغسطس 2020.

انتهت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وليون بانتصار الفريق الفرنسي بهدفٍ نظيف، وهو ما يعني أن التعادل يكفيه للتأهل، بل إن لديه فرصة للخسارة بفارق هدف بأي نتيجة أكبر من 1-0 لضمان العبور، أما البيانكونيري فعليه الفوز بفارق هدفين على الأقل.

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رغم فوز السيدة العجوز بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة هذا الموسم لم يقدم الفريق المستوى المأمول خاصةً بعد العودة من الكورونا، وهو ما يضع الشك في نفوس الأنصار، وسيكون على زملاء رونالدو تحقيق انتصار يعبر بهم من هذا لحاجز النفسي ويعيد الثقة من جديد.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة وأكثر.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون؟

موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون هو يوم الجمعة 7 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 17 ذو الحجة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب أليانز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ليون؟

ستُذاع مباراة يوفنتوس ضد ليون على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، ولم يعلن حتى الآن عن القناة بالتحديد.

إذا لم تتمكن من المشاهدة على شاشة المجموعة القطرية، ستكون لديك فرصة لمتابعة مجريات المباراة مباشرةً ولحظة بلحظة عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدم من قبل النسخة العربية من موقع جول.