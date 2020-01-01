موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

بعد فوزه على بارما برباعية نظيفة في الجولة الماضية، يلتقي يوفنتوس فريق فيورنتينا على أرض اليوفي في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي .

يحتل البيانكونيري المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة حصل عليهم من 13 مواجهة له في الكاليتشيو، وتستكمل السيدة العجوز المشوار لصعود لقمة الدوري والمنافسة على الصدارة.

يقع فيورنتينا في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، وتعادل إيجابيًا مع هيلاس فيرونا في المباراة التي جمعتهما ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من السيري آ.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا؟

تقام مباراة يوفنتوس وفيورنتينا مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الأول 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفيورنتينا؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - فيورنتينا الثلاثاء 22 ديسمبر 2020،

7 جمادي الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 ستاد أليانز

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يعاني يوفنتوس من غياب ديميريل وكيليني وأرتور في مباراة فيورنتينا، وذلك بسبب الإصابة.

من المتوقع أن يبدأ تشيزني في حراسة المرمى، دي ليخت وبونوتشي ودانيلو في الدفاع، رابيو وبينتانكور وماكيني وكوادرادو وكييزا في الوسط، رونالدو وموراتا في الهجوم.

التشكيل | 3-5-2

فويتشيك تشيزني

ماتايس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

فيديريكو كييزا - أدريان رابيو - ويستون ماكيني - رودريجو بينتانكور - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لفيورنتينا

يغيب عن فيورنتينا في مباراة يوفنتوس لاعب واحد فقط هو المهاجم كروتوني، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

بارتيومي دراجوفسكي

مارتين كاسيريس - جيرمان بيتزيلا - نيكولا ميلينكوفيتش

كريستيانو بيراجي - جايتانو كاستروفيلي - إريك بولجار - سفيان أمرابط - لورينزو فينوتي

دوشان فلاهوفيتش - فرانك ريبيري