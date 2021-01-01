موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الجولة الواحد والعشرون من الدوري الإيطالي 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف البيانكونيري فريق روما في الجولة 21 من الدوري الإيطالي، بعد أن قاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس فريقه للفوز في نصف نهائي كأس إيطاليا بهدفين مقابل هدف أمام الإنتر في السان سيرو، ليخطوا خطوة إلى نهائي البطولة.

روما الذي يقدم أداءً جيدًا من بداية الموسم الجولة الماضية من السيري آ يقع في المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما السيدة العجوز فيحتل المركز الرابع برصيد 39 هدفًا من 19 مباراة.

حقق يوفنتوس فوزاُ بنتيجة 2-0 على نظيره سامبدوريا في الدوري الإيطالي، في المباراة التي استضافها الأخير على أرضه بملعب لويجي فيراريس في الجولة الماضية.

الآن نستعرض سويًا موعد مباراة يوفنتوس وروما وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وروما؟

تقام مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي يوم السبت 6 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 24 جمادى الآخر 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - روما السبت 6 فبراير 2021،

24 جمادى الآخرة 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 ستاد يوفنتوس

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يغيب عن يوفنتوس بنتانكور للإيقاف وديبالا للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-5-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتايس دي ليخت

فيديريكو كييزا - أدريان رابيو - أرتور - وستون ماكيني - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لروما

سيغيب عن روما للإصابة الثنائي سمولينج وزانيولو، وللإيقاف بيليجريني، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب فونسيكا على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-4-2-1

أنطونيو ميرانتي

ماراش كومبولا - روجر إبانيز - جيانلوكا مانشيني

ليوناردو سبيناتزولا - جوردان فيريتو - بريان كريستانتي - ريك كارسدورب

بيدرو - هنريك مخيتاريان

بورخا مايورال