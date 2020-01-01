موعد مباراة يوفنتوس ضد روما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد روما في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو قمة من قمم كرة القدم الإيطالية مساء الأربعاء 22 يناير 2020، الموافق 27 جمادي الأول 1441 هجريًا، عندما يلتقي يوفنتوس مع روما، في إطار ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

هذه هي المباراة الثانية بين الفريقين في شهر يناير، حيث التقيا في بطولة الدوري الإيطالي في ملعب الأولمبيكو بروما، وتمكن البيانكونيري من تحقيق الانتصار بهدفين لهدف.

وبالنسبة لكتيبة باولو فونسيكا فستكون هذه المباراة فرصة مواتية في سبيل الثأر وأخذ خطوة إلى الأمام في بطولة حظوظ الجيالوروسي فيها مرتفعة للغاية رغم صعوبة الخصوم المتاحين.

أما يوفنتوس فالأمر لا يقبل القسمة على اثنين، فجمهور السيدة العجوز لا يقبل سوى بتحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات ولن يقبل أن تغيب شمس الكأس عن تورينو لمدة أطول من عام.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة يوفنتوس ضد روما والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - روما أليانز ستاديوم الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية غير منقولة في الشرق الأوسط

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيفتقد يوفنتوس للعديد من اللاعبين للإصابة في مباراة روما، وهم كيليني وخضيرة وديميريل ودي شيليو وأليكس ساندرو.

من المتوقع أن يعتمد ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري على طريقته المعتادة، وسيتواجد في حراسة المرمى تشيزني وأمامه كوادرادو ودي ليخت وبونوتشي ودانيلو، وفي الوسط سيدفع بماتويدي وبيانيتش وبينتانكور، وأمامهم آرون رامسي كصانع ألعاب، أما الهجوم فسيتواجد به باولو ديبالا ورونالدو.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - ديبالا

الغيابات والتشكيل المتوقع لروما

يغيب عن روما عدد من اللاعبين أيضًا بداعي الإصابة، هم زاباكوستا وباستوري ومخيتاريان وفازيو وأنتونوتشي وزانيولو وبيروتي.

في عام 2011، سجّل ميركو فوسينيتش هذا الهدف الرائع في فوز الذئاب على @Juventusfcar خلال ربع نهائي كأس إيطاليا.. 😍#روما #يوفنتوس_روما pic.twitter.com/IJ1r41TFvA — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) January 22, 2020

سيبدأ الجيالوروسي بلوبيز في حراسة المرمى وأمامه سبيناتزولا ومانشيني وسمولينج وكولاروف، وفي الوسط سيتواجد فيريتو ودياوارا وأمامهما أوندير وبيليجريني وكلويفرت، أما الهجوم فسيبدأ فيه دجيكو.

التشكيل | 4-2-3-1

باو لوبيز

أليكساندر كولاروف - كريس سمولينج - مانشيني - ليوناردو سبيناتزولا

أمادو دياوارا - فيريتو

كلويفرت - بيليجريني - جنكيز أوندير

إيدين دجيكو