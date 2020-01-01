موعد مباراة يوفنتوس ضد بولونيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بولونيا ضد يوفنتوس في الجولة 27 من الدوري الإيطالي وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستعد فريق يوفنتوس للظهور الأول في الدوري الإيطالي الذي ستُستأنف منافساته بدايةً من اليوم، وذلك بعد توقف الأنشطة الرياضية في إيطاليا لأكثر من ثلاثة أشهر، خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب الإيطالية.

وسيحل اليوفي ضيفاً على نظيره بولونيا، ضمن منافسات الجولة 27 من الكالتشيو، في المباراة التي سيستضيفها ملعب ريناتو دالارا.

وسيسعى البيانكونيري بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الفوز غداً من أجل تجاوز أحزانه، بعد خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي قبل أيام بركلات الترجيح 2-4 في مباراة كانت ماراثونية.

المزيد من الفرق

ويحتل فريق السيدة العجوز صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف لاتسيو، وبفارق تسع نقاط عن الإنتر الذي تنتظره مباراة مؤجلة يوم الأحد أمام سامبدوريا، فيما يحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

وفي التقرير التالي سنتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة، غيابات الفريق والتشكيل المتوقع..

مواعيد مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

ماهو موعد مباراة بولونيا ويوفنتوس؟

ستُقام مباراة بولونيا ويوفنتوس يوم الإثنين 22 من شهر يونيو الجاري من عام 2020، الموافق 30 شوال 1441 هجرياً بملعب ريناتو دالارا.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس؟

كانت قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، لكن أشارت تقارير صحفية أن الكالتشيو لن ينقل على القناة القطرية بسبب الأزمة المالية التي تمر بها القناة.

لكن، يمكنك متابعة المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي 2020.

المباراة الملعب الموعد بولونيا - يوفنتوس ريناتو دالارا الإثنين 22 يونيو 2020،

30 شوال 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية

ما هو التشكيل المتوقع ليوفنتوس؟

لم تقتصر أحزان يوفنتوس على خسارة لقب الكأس أمام نابولي فقط، لكن المدرب ماوريسيو ساري وجد نفسه في مأزق بسبب غيابات عدة سيُعاني منها في مواجهة بولونيا المقبلة.

اللمسة الأولى ✅

الإستلام ✅

التحرك ✅

الإنهاء ✅



نيدفيد يسجل هدف عظيم في مباراة #بولونيا_يوفي!#فورزا_يوفي

pic.twitter.com/A8qq7cqs1U — JuventusFC (@Juventusfcar) June 19, 2020

وسيفتقد البيانكونيري لخدمات لاعبه أليكس ساندرو الذي يُعاني من تمزق من الدرجة الأولى بالرباط الجانبي للركبة، وكذلك سامي خضيرة الذي يُعاني من تمزق جزئي في وتر العضلة المُقربة، وهي الإصابة التي قد تعني نهاية موسمه مع السيدة العجوز، بينما لاتزال مشاركة الثنائي جورجيو كيليني وجونزالو هيجواين محل شك، بالرغم من أن الأنباء الواردة من معقل السيدة العجوز تقول إنهما سيتواجدان في تدريبات الغد السبت.

التشكيل | 4-3-3

فويتشك تشيزني

ماتيا دي شيليو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

دوجلاس كوستا - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

ماهو التشكيل المتوقع لبولونيا؟

في المقابل سيسعى بولونيا للظهور أمام اليوفي بشكل مميز خاصةً وأنها العودة الأولى للفريق منذ أن تقرر استئناف المسابقة من قبل الاتحاد الإيطالي في وقت سابق.

ولا يُعاني الجيالوبلو من غيابات بارزة قبل مواجهة يوفنتوس، ومن المتوقع أن يخوض المباراة بتشكيلته المعهودة.

التشكيل | 4-5-1

لوكاس سكوربسكي

لاديسلاف كرييتشي - ماتيا باني - دانيلو لارانجييرا - تاكيهيرو تومياسو

أندريا بولي - فيديريكو سانتانديرا نيكولا سانسوني - ماتياس سفانبيرج - ريكاردو أورسوليني

رودريجو بالاسيو