موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها معلب مولينيو.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته، وملاحقة مانشستر سيتي، على قمة ترتيب الدوري بعد الفوز على بورنموث في الجولة الماضية.

وتحتل كتيبة المدرب أرني سلوت، المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 28 سبتمبر 2024، على ملعب مولينيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب وولفرهامبتون - ليفربول السبت 28 سبتمبر 2024،

19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 TOD TV مولينيو

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025: