تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-ENG-PR-MAN UTD-LIVERPOOLAFP
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
مولينوكس ستاديوم
team-logo
شاهد الدوري الإنجليزي عبر
بلال محمد

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون v ليفربولالدوري الإنجليزي الممتازليفربولوولفرهامبتون

تعرف على موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها معلب مولينيو.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته، وملاحقة مانشستر سيتي، على قمة ترتيب الدوري بعد الفوز على بورنموث في الجولة الماضية.

وتحتل كتيبة المدرب أرني سلوت، المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

TOD EPL 2024TOD

المباراة التالية

ما موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 28 سبتمبر 2024، على ملعب مولينيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD
اشترك الآن

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
وولفرهامبتون - ليفربولالسبت 28 سبتمبر 2024،
19:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1TOD TVمولينيو

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعأندي روبرستون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوممحمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز
إعلان