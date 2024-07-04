تعرف على موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 8 (ربع النهائي) من البطولة ستجمع كلًا من هولندا وتركيا.

هولندا حصلت على المركز الثالث في مجموعتهأ، لتواجه رومانيا صاحبة المركز الأول في مجموعتها وتتعلب عليها 0-3.

أما تركيا فقد احتلت المركز الثالث في مجموعتها ولاقت في ثمن النهائي منتخب النمسا وأقصته من المنافسات بالفوز عليه بهدفين لهدف.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 ؟

موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم السبت 6 يوليو 2024 على الملعب الأوبمبي ببرلين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق.TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق هولندا - تركيا السبت 6 يوليو 2024

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 1

beIN Sports Max 2 الأولمبي ببرلين عامر الخوذيري

حفيظ دراجي

تشكيل هولندا المتوقع أمام تركيا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب رونالد كومان المباراة بالتشكيل التالي:-