موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة هولندا وألمانيا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب يوهان كرويف أرينا، قمة من قمم الكرة الأوروبية، والتي ستجمع المنتخب الهولندي، أمام نظيره الألماني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

المنتخب الهولندي، افتتح مشواره في البطولة بفوز عريض على البوسنة والهرسك بخمسة أهداف مقابل هدفين، وسيعمل على خطف الصدارة، ومواصلة انتصاراته والاستعانة بعامل الأرض والجمهور لعبور عقبة ألمانيا.

على الجانب الآخر، المنتخب الألماني، استهل مشواره بفوز كبير على المجر بخمسة أهداف دون رد، وسيعمل منتخب الماكينات الألمانية على مواصلة الانتصارات لتأمين الصدارة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة هولندا وألمانيا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

موعد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، هو يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق هولندا - ألمانيا الثلاثاء 10 سبتمبر 2024،

21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 يوهان كرويف أرينا جواد بدة

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى تير شتيجن خط الدفاع كيميتش- جوناثان تاه- نيكو شلوتربيك- دافيد روم خط الوسط أندريتش- كاي هافيرتز- باسكال جروس خط الهجوم جمال موسيالا - نيكلاس فولكروج - فلوريان فيرتز

تشكيل هولندا المتوقع أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025