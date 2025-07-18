تعرف على موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يحل إنتر ميامي ضيفًا على نيويورك ريد بولز، الأحد بملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 38 نقطة ويسعى للمضي قدمًا بشكل جيد في النتائج، في المقابل، يحتل نيويورك ريد بولز المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

في السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكل ما تريدون معرفته

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ما هو موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 20 يوليو يوليو 2025 على ملعب ريد بول أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 ؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي الأحد 20 يوليو 2025

02:30 مصر والسعودية Apple TV+ ريد بول أرينا

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيويورك ريد بولز في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-