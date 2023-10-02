موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل الإنجليزية مباراة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتعد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هي مجموعة الموت في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي.

باريس سان جيرمان افتتح مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق الفوز على بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة لينفرد بصدارة المجموعة مبكرًا برصيد 3 نقاط.

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فيما عاد نيوكاسل يونايتد بتعادل سلبي ثمين من ملعب "سان سيرو" معقل ميلان، ليحصد فريق المدرب إيدي هاو نقطة وضعته في المركز الثاني مناصفة مع "الروسونيري".

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نيوكاسل يونايتد - باريس سان جيرمان الأربعاء 4 أكتوبر 2023،

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 1 سانت جيمس بارك

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يدحل الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مواجهة نيوكاسل يونايتد بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز

وارن زاير إيمري - مانويل أوجارتي - فيتينيا

عثمان ديمبيلي - جونسالو راموش - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لنيوكاسل يونايتد

من المتوقع أن يبدأ إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد مواجهة باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

نيك بوب

كيران تريبيير - جمال لاسيليس - فابيان شار - دان بيرن

شون لونجستاف - برونو جيمارايش - ساندرو تونالي

ميجيل ألميرون - ألكساندر إيساك - أنتوني جوردون