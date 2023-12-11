موعد مباراة نيوكاسل وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نيوكاسل وميلان في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستضيف ملعب "سان جيمس بارك"، مباراة نيوكاسل وميلان، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتعد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هي مجموعة الموت في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب نيوكاسل وميلان، فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني.

وكان ميلان، فقد اكتفى بتعادل سلبي في مباراتي الجولتين الأولى والثانية أمام نيوكاسل وبوروسيا دورتموند على الترتيب، قبل السقوط الكبير أمام باريس، ليعود ويفوز عليه في الجولة الرابعة، وفي الجولة الماضية خسر من بوروسيا دورتموند.

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أما نيوكاسل افتتح مشواره بتعادل أمام ميلان، ثم فاز على باريس، قبل أن يخسر مرتين من بوروسيا دورتموند، ثم تعادل مع باريس في الجولة الماضية.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط بخمس نقاط لكل منهما، وسيدخلان المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، في انتظار فوز بوروسيا دورتموند على باريس، للوصول إلى دور الـ 16، وفي حال التعادل يضمن نيوكاسل المركز الثالث، الذي يؤهله إلى الدوري الأوروبي.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة نيوكاسل يونايتد وميلان في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما هو موعد مباراة نيوكاسل وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة نيوكاسل وميلان في الجولة السادسة لمنافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2023، على ملعب "سانت جيمس بارك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة نيوكاسل وميلان عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة نيوكاسل وميلان عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نيوكاسل - ميلان الأربعاء 14 ديسمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 سانت جيمس بارك

التشكيل المتوقع لنيوكاسل

طريقة اللعب: 4-3-3

دوبرافكا

تريبير - لاسيليس - فابيان شير - ليفرامينتو

جيماريش - لونجستاف - ويلينجتون

ألميرون - إيزاك - جوردان

التشكيل المتوقع لميلان

طريقة اللعب: 4-3-3

مايك مينيان

دافيدي كالابريا - فيكايو توموري - مالك تشاو - تيو هيرنانديز

روبن لوفتوس تشيك - يونس موسى - تيجاني رايندرز

تشوكويزي - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو