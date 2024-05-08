تعرف على موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن، مبارااة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بين كل من ريال مدريد وبورسيا دورتموند بعد مشوار قوي للفريقين.

ريال مدريد تخطى العديد من العقبات الصعبة في طريقه للنهائي، آخرها أمام بايرن ميونخ الذي نجح في الفوز عليه (3-2) بمجموع المباراتين.

بينما بوروسيا دورتموند فيعد الحصان الأسود في البطولة وقد تخطى في نصف النهائي باريس سان جيرمان بالفوز عليه 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم السبت 1 يونيو 2024، على ملعب "ويمبلي".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 ؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - بوروسيا دورتموند السبت 1 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports ويمبلي

ما هي الأندية التي حققت دوري أبطال أوروبا؟

يملك الريال الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبًا كان أخرها بطولة 2018 بعد التفوق على ليفربول 3-1 وهو اللقب الأوروبي الثالث لزيدان مع الملكي بعد أن تُوج بهم في ثلاث مواسم متتالية، ليعادل رقم بايرن ميونخ بالثلاثية التي فاز بها منذ عام 1974 وحتى 1976.

فاز ريال مدريد بدوري الأبطال ست مرات منذ عام 2000 منهم أربع بطولات في أخر خمس سنوات فقط وفي تلك الفترة واجه المرينجي غريمه أتلتيكو مدريد مرتين في النهائي كما تفوق على الريدز في نهائي العام الماضي الذي أُقيم في كييف وشهد على بكاء كاريوس بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها وأثرت بالسلب على مستواه ومسيرته في ما بعد.

يأتي عملاق إيطاليا " ميلان " في المركز الثاني كأكثر الأندية تتويجاً بدوري أبطال أوروبا بواقع 7 ألقاب كان أخرها عام 2007 والذي كان بمثابة انتقام من ليفربول بعد ملحمة أسطنبول في 2005 والتي كانت محبطة لكثير من نجوم الروسونيري ولم تفارق مخيلتهم لفترة ليست بالقصيرة من هول عدم تصديق خسارة البطولة بعد التقدم في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل الريدز ويفوز بركلات الجزاء في النهاية.

يقع الثنائي " ليفربول وبايرن ميونخ " خلف الروسونيري كثالث أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة بمعدل 6 ألقاب، وكان البطل الإنجليزي قد خسر نهائيين شارك فيهما أمام الإيطالي في 2007 وضد ريال مدريد في 2018، قبل أن يتمكن من الفوز بالبطولة في 2019 على حساب توتنهام.

يمتلك برشلونة 5 ألقاب من دوري أبطال أوروبا، وقد كان حتى الموسم قبل الماضي مساويًا للريدز والبايرن، لكن الثنائي رفعوا الكأس تواليًا واقتربوا من الروسونيري.

تمكن العريق أياكس من الفوز بذات الأذنين في أربع مناسبات طيلة تاريخه ولكن أخرها يعود إلى عام 1995، ويملك مانشستر يونايتد ثلاث بطولات ولازال يوفنتوس يبحث عن لقبه الأول منذ عام 1996 ليضيف ثالث البطولات إلى تاريخه.

وبعد فوز تشيلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا 2021، تساوى في الرصيد مع يوفنتوس وبنفيكا ونوتنجهام فورست وبورتو، وذلك برصيد لقبين.

الفرق الفائزة بدوري أبطال أوروبا