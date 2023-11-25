موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام نافباخور في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا على نافباخور، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب نساجي مازندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.

وسقط الهلال، في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام نافباخور، بهدف لمثله بينما فاز على نساجي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وفاز على موبابي في الجولة الثالثة بستة أهداف دون رد، ثم عاد وكرر الفوز على الفريق الهندي بهدفين دون رد الجولة الرابعة، وسيطمح لمواصلة الانتصارات من أجل الاقتراب من حسم التأهل إلى الدور القادم من البطولة.

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على الجانب الآخر ينافس نافباخور، الهلال على صدارة المجموعة، وسيعمل على التسلح بعامل الأرض والجمهور، لخطف صدارة الترتيب من الموج الأزرق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة نافباخور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة نافباخور والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة نافباخور والهلال، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، على الملعب المركزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نافباخور والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.