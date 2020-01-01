موعد مباراة ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ميلان أمام نابولي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي على ملعب سان باولو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نابولي على ملعبه سان باولو العملاق ميلان، في مباراة مثيرة ستجمع بينهما لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وعاش الروسونيري حالة استثنائية قبل التوقف الدولي، حيث يتصدر ترتيب الكالتشيو برصيد 17 نقطة ولم يتلق أي هزيمة محلية مع أداء رائع بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش.

في الوقت نفسه فإن نابولي هو الآخر في أفضل فتراته مع جينارو جاتوزو، وباستثناء هزيمة واحدة على يد ساسوولو، حقق فريق الجنوب نتائج إيجابية في بقية المباريات واحتل بذلك المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

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صحيح أن فيروس كورونا داهم ميلان من خلال مدربه ستيفانو بيولي، لكن الأكيد أن العملاق يسعى لاستغلال إمكاناته المذهلة لتحقيق الفوز الأول له على نابولي على صعيد السيري آ منذ ديسمبر 2014.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة ميلان ونابولي وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ميلان ونابولي؟

موعد مباراة ميلان أمام نابولي هو الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020، الموافق 7 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب سان باولو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان ونابولي؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث للدوري الإيطالي في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالطبع سيذاع لقاء ميلان ضد نابولي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نابولي - ميلان الأحد 22 نوفمبر 2020،

7 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 سان باولو

التشكيل المتوقع لميلان

من المتوقع أن يعتمد ستيفانو بيولي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

تيو هيرنانديز - ماتيو جابيا - سيمون كايير - دافيدي كالابريا

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

رافاييل لياو - هاكان تشالهانوجلو - براهيم دياز

زلاتان إبراهيموفيتش

التشكيل المتوقع لنابولي

من المتوقع أن يعتمد جينارو جاتوزو على التشكيل الآتي: