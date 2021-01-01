موعد مباراة ميلان وإنتر في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد ديربي مدينة ميلانو بين ميلان وإنتر في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بملعب سان سيرو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ديربي جديد من أهم ديربيات القارة الأوروبية، عندما يلتقي ميلان مع جاره إنتر بملعب سان سيرو، في مباراة ستقام بينهما لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

إثارة الديربي هذه المرة لا تكمن فقط في العداوة الشهيرة بين الفريقين، بل إن الظروف والأوضاع التي يمران بها تجعل هزيمة أي منهما إنذار بانهيار موسم كامل.

ميلان تلقى هزيمة ثقيلة من أتالانتا الجولة الماضية في قلب سان سيرو بثلاثية في الكالتشيو، وكان محظوظًا بأن إنتر تعادل مع أودينيزي سلبيًا، ما جعلهم يحافظون على صدارة جنة كرة القدم بفارق نقطتين.

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زلاتان إبراهيموفيتش اعتبر أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، وأن الفوز ضروري في الديربي لتعويض هزيمة أتالانتا، فيما يتطلع أنطونيو كونتي إلى الرد على انتقادات الجماهير بفوز كبير كهذا يثبت أقدامه ويمنحه الثقة.

ولا يُنسى أن الديربي الأخير الذي جمع بين الفريقين هذا الموسم لحساب الدوري انتهى بفوز ميلان في مباراة كان بطلها الأول إبرا، لتحمل مباراة الكأس القادمة طابعًا ثأريًا بالنسبة للنيراتزوري بكل المقاييس.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ميلان وإنتر وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة ميلان وإنتر؟

موعد مباراة ميلان وإنتر هو الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، الموافق 13 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب سان سيرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر؟

لا توجد قنوات قد اشترت حقوق بث بطولة كوبا إيطاليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن.

موقع جول سيبث المباراة كتابيًا قبل انطلاقها بنصف ساعة، لذلك يمكنك متابعة المباراة من خلاله.

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة ميلان وإنتر من هنا

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنتر - ميلان الثلاثاء 26 يناير 2021،

13 جمادى الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لا يوجد سان سيرو

التشكيل المتوقع لميلان

من المتوقع أن يعتمد المدرب ستيفانو بيولي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تشيبريان تاتاروشانو

دافيد كالابريا - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - تيو هيرنانديز

ساندرو تونالي - فرانك كيسي

صامويل كاستييخو - براهيم دياز - رافاييل لياو

زلاتان إبراهيموفيتش

التشكيل المتوقع لإنتر

من المتوقع أن يعتمد المدرب أنطونيو كونتي على التشكيل الآتي: