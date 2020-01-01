موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف السان سيرو مباراة قوية بين لاتسيو والمضيف ميلان ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي .

يحتل الروسونيري صدارة جدول الدوري بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر صاحب المركز الثاني، وقد جمع الديافولو 31 نقطة من 13 مواجهه له في الكالتشيو، واستطاع الفوز في الجولة الماضية على مضيفه ساسوولو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

أما لاتسيو فتمكن من الفوز على نابولي بهدفين نظيفين في مباراة الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020 على الملعب الأوليمبي في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي .

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وستشهد المباراة صراع ميلان على الصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين الانتر أقرب منافسيه، وصراع العاصمي على الثلاث نقاط والقفز إلى المركز الخامس.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو؟

تقام المباراة مساء الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 8 جمادي الأول 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان ولاتسيو؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ميلان - لاتسيو الأربعاء 23 ديسمبر 2020،

8 جمادي الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 سان سيرو

التشكيل المتوقع لميلان

يعاني ميلان من غياب فرانك كيسييه للإيقاف، وأبرز غياباته النجم زلاتان إبراهيموفيتش للإصابة، ويغيب أيضًا جابيا وكيير وبن ناصر وريبيتش وتونالي للإصابة.

من المتوقع أن يبدأ بيولي بدوناروما في حراسة المرمى، تيو ورومانيولي وكالولو وكالابريا في الدفاع، هاكان وكرونيتش وساليماكرس ودياز وهاوجي في الوسط، ولياو في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

تيو هيرنانديز - أليسيو رومانيولي - بيير كالولو - دافيدي كالابريا

هاكان تشالهان أوغلو - راضي كرونيتش

ينس بيتر هاوجي - براهيم دياز - أليكسيس ساليماكرس

رافائيل لياو

التشكيل المتوقع للاتسيو

يغيب عن لاتسيو لوليتش وفاريس وليفا وبارولي للإصابة، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ إنزاجي برينا في حراسة المرمى، رادو وأتشيربي وفيليبي في الدفاع، ماروشيتش وألبيرتو وإسكالانتي وميلينكوفيتش سافيتش ولاتزاري في الوسط، كايسيدو وإيموبيلي في الهجوم.

التشكيل | 3-5-2

بيبي رينا

شتيفان رادو - فرانشيسكو أتشيربي - لويز فيليبي

آدم ماروشيتش - لويس ألبيرتو - جونزالو إسكالانتي - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - مانويل لاتزاري

فيليبي كايسيدو - تشيرو إيموبيلي