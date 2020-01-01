موعد مباراة ميلان ضد روما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ميلان ضد روما ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟ وما التشكيل المتوقع للفريقين..

يستقبل ملعب سان سيرو قمة من قمم الدوري الإيطالي، عندما يحلّ روما ضيفًا ثقيلًا على ميلان مساء الأحد الموافق 28 يونيو 2020، الموافق 7 ذو القعدة 1441 هجريًا، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الكالتشيو.

ومنذ العودة لكرة القدم بعد التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، ويظهر ميلان بصورة طيبة إلى حدٍ كبير، حيث فاز على ليتشي في أول مبارياته بجنة كرة القدم برباعية لهدف، وقبلها تعادل سلبيًا مع يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

الآن يحتل الروسونيري المرتبة الثامنة برصيد 39 نقطة، وهو نفس رصيد صاحب المركز السابع بارما، ويأمل ميلان في تخطي روما من أجل حجز مركز يؤهلهم إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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في الوقت نفسه فإن روما يواصل موسمه الجيد وانتصر على سامبدوريا بصعوبة بالغة في الجولة الأخيرة بهدفين لهدف، ليحتل بذلك المركز الخامس برصيد 48 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن المركز الرابع الذي يقطن فيه أتالانتا العنيد.

مباراة مهمة لكلا الفريقين من أجل تحقيق مبتغى هذا الموسم، الإثارة والندية ستكون حاضرة لا محالة..

الآن نستعرض معًا موعد مباراة ميلان ضد روما وما هي القنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة ميلان ضد روما؟

موعد مباراة ميلان ضد روما هو الأحد الموافق 28 يونيو 2020، الموافق 7 ذو القعدة 1441 هجريًا على ملعب سان سيرو.

صافرة البداية في المباراة ستنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مصر، الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد روما؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس أنها ولأسباب قانونية لن تتمكن من إذاعة ما تبقى من مباريات الدوري الإيطالي، وبالتالي فإن المباراة غير منقولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قمر نايل سات أو عرب سات.

لذلك فالوسيلة الوحيدة لمشاهدة المباراة ستكون عبر الإنترنت أو من خلال البث الكتابي المباشر الذي يقدمه موقع جول قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد ميلان - روما سان سيرو الأحد 28 يونيو 2020،

7 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية

ما هو التشكيل المتوقع لميلان؟

يُعاني ميلان من إصابة نجمه الأول زلاتان إبراهيموفيتش إلى جانب ليو دوارتي وماتيو موساشيو للإصابة أيضًا، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام روما.

Stop not when you are tired... 😉

Stop when you are done 💪🏼#SempreMilan pic.twitter.com/KM5DJksjy0 — (@acmilan) June 25, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد ستيفانو بيولي على تشكيلته المعتادة حيث جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى ورومانيولي في قلب الدفاع ومع ثنائية فرانك كيسي وإسماعيل بن ناصر في منتصف الملعب وخط هجوم بقيادة كاستييخو وريبيتش.

التشكيل المتوقع | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

ثيو هيرنانديز - ماتيو جابيا - أليسيو رومانيولي - أندريا كونتي

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

كاستييخو - هاكان تشالهانوجلو - جياكومو بونافينتورا

أنتي ريبيتش

ما هو التشكيل المتوقع لروما؟

يُعاني روما من غياب الثنائي باو لوبيز وزانيولو بسبب الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة أمام ميلان.

ومن المتوقع أن يعتمد باولو فونسيكا على تشكيلته المعتادة، حيث ميرانتي في حراسة المرمى وخط دفاع بقيادة كريس سمولينج مع كريستانتي في منتصف الملعب وهجوم يتزعمه المهاجم الكبير إدين دجيكو.

التشكيل المتوقع | 4-2-3-1

أنطونيو ميرانتي

ألكسندر كولاروف - كريس سمولينج - جاينلوكا مانشيني - دافيد زاباكوستا

جوردان فيريتو - برايان كريستانتي

هنريك مختاريان - لورينزو بيليجريني - جنكيز أوندير

إدين دجيكو