تعرف على موعد مباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "بابا يارا" مباراة هامة وقوية تجمع بين ميدياما الغاني والأهلي المصري ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

يسعى الأهلي حامل اللقب لتفادي المفاجآت ويطمح لمواصلة المشوار بقوة نحو لقبه الثاني عشر تاريخيًا والثاني على التوالي.

بينما يطمح ميدياما لتعقيد الأمور ومواصلة حظوظه في المجموعة التي يتذيل ترتيبها حتى لو لم يفصله عن متصدرها، الأهلي، سوى نقطتين فقط.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ميدياما والأهلي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال إفريقيا، هو الجمعة 23 فبراير 2024، على ملعب بابا يارا.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ميدياما - الأهلي الجمعة 23 فبراير 2024،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 بابا يارا علي محمد علي

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ميدياما في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3