تعرف على موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة...

يعود إنتر ميامي، إلى مباريات الدوري الأمريكي، بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية، ويستضيف نظيره مونتريال، ضمن مواجهات الجولة الـ 19 من المسابقة.

ويحتل ليونيل ميسي، ورفاقه المركز السابع في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 29 نقطة، بعد لعب 16 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن فيلادلفيا يونيون، المتصدر.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 6 يوليو 2025 على ملعب سابوتو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مونتريال - إنتر ميامي الأحد 6 يوليو 2025

02:30 مصر والسعودية Apple TV+ سابوتو

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد مونتريال في الدوري الأمريكي 2025