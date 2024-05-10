موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الجولة الثانية عشر من الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحل ضيفًا على مونتريال في الجولة الثانية عشر من مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

وواصل إنتر ميامي، تربعه على صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي، بعد الفوز في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارته.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة مونتريال وإنتر ميامي الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو الأحد 12 مايو 2024 على ملعب سابوتو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مونتريال - إنتر ميامي الأحد 12 مايو 2024

3:30 مصر والسعودية Apple TV+ سابوتو

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيويورك مونتريال في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-