موعد مباراة موعد مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وميلان في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع ريال مدريد، أمام نظيره ميلان، ضمن مباريات الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بهدف مصالحة جماهيره، عقب السقوط في آخر مبارياته، امام برشلونة، برباعية نظيفة في كلاسيكو الدوري الإسباني، كما يريد مواصلة انتصاراته في البطولة الأوروبية، للاستمرار في التقدم إلى قمة الترتيب.

على الجانب الآخر، يعاني ميلان هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته من ليفربول، ثم باير ليفركوزن، وتحقيق الفوز في المباراة الماضية أمام كلوب بروج، وسيطمح الفريق الإيطالي، للخروج بنتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، تساعده في مشواره هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وميلان في الجولة الرابعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وميلان عبر قناة beIN Sports 1.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - ميلان الثلاثاء 5 نوفمبر 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو حفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى لونين خط الدفاع ميندي - ميليتاو - روديجر - فاسكيز خط الوسط كامافينجا- فالفيردي - مودريتش خط الهجوم كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور - بيلينجهام

تشكيل ميلان المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: