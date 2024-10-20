موعد مباراة موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع ريال مدريد، أمام نظيره بوروسيا دورتموند، ضمن مباريات الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره عقب السقوط الأخير أمام ليل، والعودة إلى الانتصارات والتقدم إلى قمة الترتيب.

على الجانب الآخر بوروسيا دورتموند، نجح في تحقيق الفوز بأول مباراتين، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الميرينجي، ليستمر في القمة.

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ويتصدر بوروسيا دورتموند الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يأتي ريال مدريد، في المركز السابع عشر ومعه ثلاث نقاط.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ريال مدريد - بوروسيا دورتموند الثلاثاء 22 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 سانتياجو برنابيو حسن العيدروس

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى كورتوا خط الدفاع ميندي - ميليتاو - روديجر - فاسكيز خط الوسط بيلينجهام - فالفيردي - تشاوميني خط الهجوم كيليان مبابي- فينيسيوس جونيور - رودريجو

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: